Pablo Pérez: "Volvimos a nuestro nivel"

Pérez destacó la actuación del equipo ante el Rojo | Foto: Mundo D

Boca Juniors se acerca de a poco al objetivo luego de ganar por 3-0 ante Independiente en la noche del domingo. Con los goles de Darío Benedetto y Junior Benítez, el Xeneize estiró la diferencia a cuatro puntos de su escolta.

Tras la victoria, Pablo Pérez, uno de los titulares brindó su testimonio ante la prensa: “Hicimos un buen partido en cuanto a lo táctico y lo futbolístico, también en la actitud. En este momento nos sentimos muy tranquilos. Es verdad que no estábamos jugando bien y volvimos a nuestro nivel, a hacer un trabajo colectivo importante. Independiente estaba en buen momento y salió un partido muy lindo”.

Continuando con lo sucedido ante el Rojo manifestó: “Nos merecíamos jugar bien. Nosotros no nos andamos fijando si merecemos o ver si tenemos que ganar o no, merecíamos salir a jugar un partido en cuanto a lo táctico y lo futbolístico. Hoy nos llevamos esos puntos que volvimos a encontrar”.

“Si River ganaba o perdía era lo mismo, porque nosotros teníamos que hacer nuestro partido”.

“En nuestra cancha no tenemos que ganar como sea. Tenemos que salir a jugar, a presionar, a hacer las cosas bien en todo. Hoy se dieron todos los puntos que buscábamos. Veníamos de jugar mal, había dos o tres partidos que no hacíamos las cosas bien y hoy nos encontramos con el equipo que queremos”, analizó el volante xeneize.

Por último, el ex jugador de Málaga y Newell’s cerró: “Siempre salimos con actitud y de salir a ganar. Hay veces que no se puede, hay rivales que se tiran atrás y se complica un poco. Independiente salió a jugar y eso nos favoreció porque encontramos espacios, algo que con otros equipos no lo encontrábamos”.