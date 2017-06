Benedetto: "Mi idea es quedarme en Boca"

Google Plus

El nueve de Boca reveló sus intenciones de seguir formando parte de Boca. Foto: Javier García Martino

En el mediodía de ayer, el atacante Darío Benedetto estuvo con Estudio Fútbol, programa que se emite en el canal TyC Sports, hablando de su futuro, un hecho que se puso en dudas tras diversas informaciones.

En primer lugar, se deshizo en elogios con el ídolo y máximo goleador Xeneize, Martín Palermo: "Palermo es el mejor 9 que tuvo el fútbol argentino. Palermo hay uno solo". También se diferenció del Titán: "El fútbol cambió, los 9 ahora tienen que salir un poco más y tocarla en la jugada".

Luego mencionó que sabe que está pasando un gran momento y que está siendo seguido por varios clubes, pero el Pipa prefirió esquivar las balas: "MI idea es quedarme en Boca pero cuando termine el campeonato me sentaré a hablar con mi representante".

Más tarde, hubo un momento para hablar del equipo, donde realizó un análisis de todo el torneo: "En el primer semestre sacamos puntos importantes que ahora nos faltó pero seguimos siendo punteros. En el segundo semestre quizás bajamos un poco".

Benedetto también salió a respaldar a Ricardo Centurión, extremo que está en medio de la polémica por diversos conflictos: "Es mi opinión y la seguiré manteniendo: La vida privada fuera de la cancha, no me importa". A Centu "somos de hablarle mucho, es una excelente persona, es un chico muy querido" agregó. Y lo elogió por su buen desempeño en la cancha: "Cuando Centurión se pone la camiseta, la transpira y la rompe y eso es lo que a mí me sirve".

Para finalizar la entrevista, expresó su deseo de cumplir una meta personal con la institución: "Sueño ganar un titulo con Boca. Salir campeón con un equipo y goleador a la vez es un orgullo para uno mismo".