La lista de los regresos

Google Plus

El Comandante puede ser una alternativa interesante en la ofensiva de Boca. Foto: TyC Sports

Durante junio de 2016 y enero de este año, Guillermo Barros Schelotto tomó el riesgo de prescindir de los servicios de una gran cantidad de jugadores que fueron a diversos equipos en busca de ganar roce en la élite del fútbol argentino o en algunos países.

El caso más resonante de las últimas horas es Andrés Chávez, centro delantero de 26 años que viene de jugar todo un año en el San Pablo de Brasil. Disputó 31 juegos en los cuales marcó 16 goles. Su rendimiento fue de mayor a menor. Cuenta con chances de quedarse y puede ser una variante por los extremos.

Otro jugador es Adrián Cubas, aquel chiquitito que debutó con Carlos Bianchi, se afianzó con Rodolfo Arruabarrena y perdió terreno con la llegada del Mellizo. Se fue al Pescara de Italia en busca de minutos pero no los tuvo. Llega para alimentar un mediocampo que está poblado de mediocentros. La tiene complicada. La pretemporada será esencial para definir su situación.

También hay que resaltar el trabajo de Nicolás Colazo, quien tuvo un buen papel en el Melbourne City de Australia, donde salió campeón y fue uno de los jugadores más destacados del plantel. A pesar de ello, el club le buscaría un nuevo destino.

Además, Franco Cristaldo, volante derecho que proviene del Rayo Vallecano y también con un semestre en el Elche. No tuvo un buen presente en el equipo que perdió la categoría pero la buena noticia es que el Guille desea ver el rendimiento que tiene el volante.

Desde Defensa y Justicia vendrán cuatro jugadores: Gonzalo Castellani, Christian Moreno, Agustín Bouzat y Tomás Pocchetino. El primero fue de menos a más y es del gusto de Guillermo. El segundo pasará a ser una alternativa en la defensa en caso de satisfacer su rendimiento en la pretemporada. El tercero aprovechó su estadía en el Halcón y tratará de seguir impresionando en Boca aunque también tendría puerta de salida. El cuarto es un jugador parecido a Bentancur por las características: rápido, buen pasador y con un gran remate de afuera del área. Puede llegar a quedarse.

Luego hay un combo de defensores que no tendrían cabida en el primer equipo y pasarían a Reserva o a préstamo en otro equipo. Ellos son Leandro Marín, Fernando Evangelista y Alejandro Maciel. Los dos primeros tuvieron rodaje en Arsenal de Sarandí y Atlético Tucumán pero no tendrán un lugar en la cabeza del Boca que planea Guillermo. El último mencionado no tuvo minutos en su equipo (Talleres de Córdoba) y será liberado.

En el sector medio de la cancha, hay un conjunto de jugadores cuya permanencia o partida está definida. Uno de ellos es Iván Leszczuk, quien prometía mucho pero terminó apartado del grupo por desacuerdos con Rolando Schiavi. Se iría a otro elenco. Pedro Silva Torrejón, fue prestado al fútbol inglés, donde no tuvo éxito y regresará seis meses antes de lo previsto y estará en la Reserva del club. Alexis Messidoro, de gran presente en el Sport Boys de Bolivia, regresará a Boca y tendrá la chance de demostrarle al Mellizo de que puede formar parte del plantel profesional. Por último, está Mauro González, un mediocampista/extremo que no tuvo un buen papel en Talleres de Córdoba y regresa sin minutos, con lo cual se le buscará nuevo rumbo a su corta carrera como futbolista.

En la parte delantera, Guido Vadalá es el que más fuerte suena. Fue noticia cuando hizo cinco goles en un partido y fue parte de la negociación que trajo a Carlos Tevez a Boca. En Juventus jugó muy pocos minutos y pasó a Unión, donde jamás logró asentarse. Cuenta con chances de permanecer en el equipo. Mauro Dalla Costa es otro de los delanteros que prometían mucho y al fin y al cabo, quedaron en nada. El lungo estuvo en Colón de Santa Fe pero tuvo un paso sin pena ni gloria. Otro caso es el de Nicolás Benegas, quien alternó titularidad y banco en Quilmes pero se esperaba mucho más debido a su buen juego en la Reserva Xeneize. Probablemente sea nuevamente cedido. Juan Manuel Torres y Francisco di Franco vienen de jugar en Estudiantes de Buenos Aires y en un club de Turquía, respectivamente, pero lo más seguro es que se queden sin lugar y buscarán un nuevo destino a sus carreras.