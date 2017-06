Fernando Tobio: "Me gustaría poder quedarme"

El central posiblemente esté presente ante Aldosivi | Foto: Diario Uno

Boca Juniors ya tiene en la mira a Aldosivi, el próximo rival en este tramo final del torneo. El Xeneize se entrenó como de costumbre en el Complejo Pedro Pompilio y al finalizar el mismo, Fernando Tobio habló en conferencia de prensa.

Si bien el central no terminó alguno de los entrenamientos todo indica que el ex Vélez estará desde el arranque. Sobre su lugar en el once inicial ante el Tiburón declaró: “Es decisión del técnico. Yo estuve más que nada por precaución. Mañana espero poder estar a disposición del técnico, yo me veo bien, después no depende de mí”.

Al igual que varios jugadores, Tobio finaliza su préstamo al finalizar el torneo. En cuanto a un posible futuro en el Xeneize opinó: “Estar acá es lo mejor que me pasó a mí. Me gustaría poder quedarme. Una vez finalizado el torneo, el club será quién tomará la decisión sobre el tema”.

Boca estiró la diferencia con sus escoltas tras obtener un gran triunfo ante Independiente. Sobre ello, el defensor analizó: “Ganamos un partido que era clave para nosotros y teniendo un buen juego. En la semana intentamos pensar en el partido que se viene y mejorar en los errores que cometimos, siempre hay cosas que mejorar. Buscamos superarnos o tratar de mantener el rendimiento que se vio el último partido”.

Si bien la diferencia con sus escoltas fue un tema de mucha importancia en la última fecha, en este fin de semana el Xeneize puede consagrarse como campeón si se dan otros resultados ajenos. Ante esta posibilidad, Tobio dijo: “Uno tiene que estar tranquilo. Por la experiencia que tuve años atrás estoy tranquilo. En otro equipo me tocó festejar un campeonato estando en mi casa y fui feliz, me abracé con mi gente. No nos va afectar en nada el hecho de salir campeón estando en casa. Se festeja igual“.