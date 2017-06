Battaglia: "Ser campeón en Boca es algo único"

Battaglia levantando una de las tantas copas que ganó con el Xeneize. Foto: Todo Noticias

Con Boca estando cerca de consagrarse campeón, el equipo de Solo Boca, buscó la palabra autorizada para hablar de títulos en el elenco de la Ribera. Estamos haciendo referencia a Sebastián Battaglia, aquel mediocampista que brilló con Carlos Bianchi como director técnico y que tuvo que alejarse de las canchas por una lesión crónica en su tobillo.

Primeramente, el Seba destacó al grupo, que salió adelante cuando nadie creía en ellos: "El equipo encontró un funcionamiento que se siente cómodo. Salieron adelante de golpes duros". Luego, agregó: "El grupo es lo más importante para salir adelante. El plantel es importante más allá del 11 titular". También hubo una mención especial a La 12, la hinchada de Boca: "La gente de Boca no deja de sorprender. La hinchada significa mucho para los jugadores".

Luego salió a hablar de los volantes que hoy son titulares en Boca, donde elogió en primera instancia a Wilmar Barrios: "Wilmar ha hecho grandes partidos y se ganó su lugar, es la rueda de auxilio para todos". Luego, le tocó el turno a Fernando Gago y Pablo Pérez: "Pérez y Gago se deben sentir más liberados con la presencia de Barrios en la cancha". Acto seguido, habló de los centrales, donde mencionó que “la presencia de Barrios les viene bien”.

Luego llegó el momento de hablar de la sensación de ser campeón en Boca, donde el León respondió: "Ser campeón con la de Boca es algo único. Esperemos que se pueda lograr el objetivo". Y añadió: "Los jugadores tienen que disfrutar si obtienen el título". Y a la hora de elegir un título, Battaglia no dudó: "Siempre me quedo con la Libertadores del 2000. La copa te da un prestigio diferente".

También tuvo un tiempo para hablar de la pelea de Carlos Tevez y Juan Román Riquelme, sobre lo cual replicó: "Me generó tristeza lo que dijo Tevez sobre Román. Son dos ídolos y no me gusta que discutan". También, al igual que Jorge Bermúdez, dijo: "Hay que poner a Boca por encima de todo, no me gusta que se peleen".

Para concluir la nota, el ex volante de Boca no esquivó sus deseos de formar parte de Boca, donde es sabido que suena para ser el mánager de Boca: "Obvio que me gustaría si Boca necesita un mánager deportivo, quiero lo mejor para la institución".