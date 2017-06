Ricardo Centurión: "Ojalá pueda quedarme"

El vínculo de Centurión vence el 30 de junio | Foto: Prensa Boca Juniors

El campeonato llegó a su fin para Boca Juniors con la obtención de otro título. Tras el partido ante el Tatengue, Ricardo Centurión fue uno de los jugadores que dialogó con la prensa sobre varios temas.

“La verdad que estoy muy feliz de poder festejar con nuestra gente. Hoy siento que le devolví un poco al técnico lo que me brindó, todo el respaldo que me dieron. Estoy contento porque conseguimos el objetivo”, analizó el '10' de Boca.

Luego, agregó: “Sin ellos no hubiera sido posible. Ante todas las cosas que me pasaron me apoyé en mis compañeros y el cuerpo técnico. Estoy muy emocionado porque son mi familia y esta gente se portó de diez”.

Faltan pocos días para finalizar el préstamo del jugador y sobre su futuro manifestó: “Quiero disfrutar. Después, mi representante hablará con los dirigentes y me dirá si me quedo o me tengo que ir. Mi deseo es seguir con esta familia que he formado, ojalá de las dos partes sea lo mejor y pueda quedarme en este club que tanto quiero".

Por último, Centu cerró: “He recibido muchísimos mensajes bancándome y también criticas pero se aceptan siempre que sean futbolísticas. Se metieron con mi vida privada y me dolió pero traté de hacer oídos sordos. El hincha supo separar lo personal de lo profesional y eso me deja contento".