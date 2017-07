Pavón en la mira

Google Plus

Pavón festejando en la Copa Libertadores. Foto: Azulyoro.

A veces uno se olvida la edad de Pavón. Apenas 21 años tiene este joven de la provincia de Córdoba, que tuvo un gran desempeño el año pasado, mientras que en este sufrió altibajos. Aún así, fue el segundo goleador del equipo en el torneo, por detrás del artillero del campeonato, Darío Benedetto. Su desempeño en el club lo puso en el radar de grandes equipos europeos, y el Zenit es uno de ellos, que quiere contar con su juego para la próxima temporada, ofreciendo una cifra de dinero que, de darse la venta, sería de las más altas de la historia de Boca Juniors.

Las negociaciones entre el equipo ruso y Boca no se encuentran en óptimas condiciones. Aparentemente, el Zenit ofreció 18 millones, pero el club Xeneize quiere elevar la cifra a 22 millones limpios, lo que no cayó del todo bien en el club la ciudad de San Petersburgo. El representante de Pavón, Fernando Hidalgo, declaró en Tyc Sports que "Estamos empezando la negociación. Hay un largo camino todavía, porque hay que analizar las condiciones de la transferencia. No se resuelve de la noche a la mañana".

Si se concreta la venta de Pavón, el club recibiría un monto económico muy grande, el cual puede servir para la contratación de un jugador de jerarquía, o para retener a Benedetto o Ricardo Centurión, si los dirigentes lo desean. También, ante esta posible venta, Boca perdería un delantero que, aunque tenga sus defectos, aportó mucho en el ataque del campeón.