Angelici: "Se verá como termina en las próximas semanas"

El presidente del Xeneize habló sobre los posibles refuerzos para el club | Foto: Clarín

Con un torneo recientemente finalizado y la pretemporada a la vista, el Xeneize ya se prepara para el próximo semestre. El mercado de pases es uno de los temas principales en este receso y varios nombres suenan para llegar a Boca. Por eso, Daniel Angelici habló en Sportia sobre este tema.

Uno de los jugadores que tiene chances para arribar al club es Gary Medel y el presidente del club declaró: "Hablamos con su representante y es un jugador que nos interesa. Nos podemos poner de acuerdo en cómo pagarlo, pero la diferencia salarial es tan grande que es muy difícil".

Otro caso es el de Ricardo Centurión, quien disputó una temporada en el club y las negociaciones continúan para que el ex Racing siga vistiendo la camiseta de Boca. Sobre ello, manifestó: "Si Centurión no es vendido, tiene contrato con Boca hasta fin de año. No la tengo que ejecutar, me tiene que avisar San Pablo".

Continuando con el '10' del Xeneize, el propio jugador declaró ayer por la tarde sobre un posible retiro en caso de continuar en Boca. Tras el testimonio de Centurión, Angelici opinó: "No lo imaginaba pero es una frase que no modifica nada. Él sabe cual es la posición de Boca y va a viajar a Brasil a transmitirla. Se verá como termina en las próximas semanas".

Volviendo a los jugadores que pueden llegar, uno de ellos es Néstor Ortigoza quien se nombró con énfasis en los últimos días. "Nunca hablamos con el cuerpo técnico sobre Ortigoza. Si me lo pide, lo pensaré y le daré una respuesta. Hoy no me lo imagino", dijo Angelici.

Por último, el presidente de Boca cerró sobre las chances de traer a Guido Pizarro: "Nos habíamos reunido con el representante y se había avanzado, pero cuando aparece el Sevilla en este caso generalmente los jugadores eligen irse a Europa. Todavía no contestó y pidió esta semana pero cuando a un jugador lo llaman de Europa...".