Sigue en Boca

El jugador continuará por ahora siendo parte de Boca. Foto: Corrientes de tarde

El mercado de Boca dio una nueva novedad, que para fanáticos de Boca, es muy buena: finalmente el Zenit de San Petesburgo desistió en contratar a Cristian Pavón debido a que rechazó la contrapropuesta que le había mandado Boca y seguirá vistiendo la casaca azul y oro.

Luego de tantas idas y vueltas, que el jugador estaba casi vendido o que había nuevas trabas, el desembarco en la fría tierra europea de Kichan se derrumbó y el futbolista podrá hacer la pretemporada con el club en Punta del Este como así también estará disponible para la Superliga, que comenzará en finales de agosto.

Luego de rumores que indicaban que la entidad rusa se llevaba al extremo haciendo efectiva el pago de la cláusula -18 millones de dólares- a último momento, el Presidente Xeneize, Daniel Angelici, le pidió que eleven a 22 millones de la misma moneda la oferta, algo que los rusos aceptaron, pero el conflicto surgió en la manera de pago. Boca quería el dinero en un solo pago, mientras que los rusos proponían hacerlo durante el lapso de tres años, con lo cual no se llegó a un acuerdo y Pavón no jugará con el ex Boca, Leandro Paredes, ni el ex River Plate, Sebastián Driussi.

Cabe destacar que el cordobés, pese a no contar más con la oferta del club ruso, sigue teniendo la puerta abierta con el Viejo Continente. Inter de Milán y otra institución de Italia han mostrado interés en hacerse con los servicios del atacante, con lo cual la continuidad no está del todo asegurada. La historia de Pavón y su posible ida promete más capítulos.