Chávez: “Me motiva mucho volver a Boca”

Andrés Chávez: "Quiero una segunda oportunidad"

El delantero de 26 años que se encontraba de préstamo en el club brasilero, San Pablo, Andrés Chávez; se expresó a los medios refiriéndose a su futuro. Unos de los primeros interrogantes que surge para el jugador de Boca Jrs. es, ¿si quiere pelear un puesto en el club o prefiere ir a jugar a otro club? A lo cual él respondió: “No, la intención de lo que se viene hablando con Boca y con mi representante es que si surge algo en el exterior, sería bueno. Pero si me toca quedarme en Boca, me quedaré, porque uno sabe que cuando vuelve a Boca no tiene lugar asegurado pero lucharé y trabajaré para ganarme el puesto.”

Se lo ve muy motivado al jugador que retorna al Xeneize, por lo cual parece que está dispuesto a dar el 100% de si para el equipo siga sumando. Además se refirió a los otros clubes que lo quieren, lo cual expresó: “Es bueno que otro club te quiera porque eso demuestra que uno viene trabajando bien; pero lo importante es aprovechar las oportunidades que me da Boca.”

"Si me quedo en Argentina, será en Boca"

Después de la declaración con respecto a los pedidos de otros clubes argentinos por él, podemos ver que en el único club que quiere jugar acá en Argentina es en el conjunto azul y oro. También habló de su paso por el elenco brasileño y declaro lo siguiente: “La verdad que fuera una experiencia importante donde crecí como profesional; el estar en unos de los tres clubes más importante de Brasil la verdad que fue muy bueno y pude adaptarme al juego para marcar mucho goles, como lo hice en el primer semestre.”

De esta manera podemos ver que aunque para tercero fue un paso irregular en su carrera, para él fue muy buena y que le dio mucha experiencia para poder seguir adelante. Por último hablo de que si Centurión se llegaba ir del club, no tendría problema en adaptarse en el puesto ya que no sería la primera vez que jugaría fuera del suyo; por lo que solo resta esperar ver que le prepara el cuerpo técnico de Boca a Chávez.