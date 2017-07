Mazzoni: "Ahora le soltó la mano"

El represante de 'Centu' apuntó contra el mellizo | Foto: Goal

Esta mañana se confirmó que Boca Juniors no comprará a Ricardo Centurión ante la decisión que tomó la dirigencia y el cuerpo técnico. Tras las negociaciones truncas por el ex Racing, Alejandro Mazzoni, representante del jugador habló en Estudio Fútbol y habló sobre lo sucedido.

"El presidente ayer me manifestó que quizás no querían respetar la oferta formal que habían hecho, hoy a la mañana me llamó y me dijo que junto con el cuerpo técnico preferían no hacer la operación”, resaltó Mazzoni.

Continuando con este tema, apuntó contra el entrenador xeneize: "¿Cómo es la cosa? ¿24 horas antes pagabas seis millones de dólares y por haber ido a un boliche lo dejás sin contrato en Boca y sin contrato allá en Genoa? Para mí es una locura, nunca vi una cosa así. El DT lo llamó para tirar atrás un contrato, que no firmara y ahora le soltó la mano. Lo de Angelici me parece más directo, siempre dijo que tenía dudas".

Siguiendo con la decisión tomada resaltó: “No me parece que se haya procedido bien, ayer Guillermo no le contestó el teléfono a Ricardo. Me resulta extraño que lo haya bancado tantas veces y después le baje el pulgar. Me parece que acá hay un tema de códigos y le fallaron, que se equivocaron y no está bien".

El mismo representante comentó que su idea era que el jugador emigre al fútbol italiano: "Creí que personalmente le iba a venir bien ir la Serie A y demostrar que es un jugador de primera línea. Uno de los trabajos del representante es ayudarlo a construir una carrera y consideré que era un momento para jugar en un lugar tranquilo, alejado de mucha gente que le hace daño. No lo hice porque le llenaron la cabeza a él para que no firmara".

Por último, cerró: "Me juntaré con Ricky y vamos a contenerlo, porque para él es un golpe durísimo. Para mí es un crack, de los jugadores que no hay. Lo más difícil que es el comportamiento dentro de la cancha y los entrenamientos él lo tiene".