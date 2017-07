Boca Juniors vs Nacional EN VIVO ahora (0-0)

Google Plus

Boca vs Nacional | Foto: VAVEL

Mirá el partido Boca vs Nacional en vivo:

La última vez que se disputó el partido Boca vs Nacional en vivo fue en La Bombonera fue en el choque de vuelta en los cuartos de final por Copa Libertadores. El Xeneize venció por penales al Bolso sellando el pase a la siguiente etapa.

El último enfrentamiento entre ambos equipos por amistosos fue el 20/7/2014 en el estadio Centenario. En esa ocasión, el Xeneize ganó por la mínima con gol de Jonathan Calleri.

Si nos referimos al historial en amistoso, Boca lleva la ventaja con 18 victorias mientras que Nacional triunfó en 15 oportunidades y empataron las 14 veces restantes.

Foto: Prensa Boca Juniors

Las divisiones inferiores disputaron en la jornada de hoy enfrentamientos ante Quilmes. Para el Xeneize dio un saldo de una victoria, cuatro empates y una derrota.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Boca Juniors vs Nacional de Uruguay en vivo por amistoso de pretemporada. ¡Comenzamos la transmisión a las 20:00!

Nacional de Uruguay: Esteban Conde; Erik Cabaco, Rafael García, Agustín Rogel y Alfonso Espino; Felipe Carballo, Sebastian Rodríguez y Alvaro González; Tabaré Viudez; Rodrigo Aguirre y Sebastián Fernández.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Nahuel Molina; Fernando Zuqui, Julian Chicco, Pablo Pérez; Cristian Espinoza, Walter Bou y Junior Benítez.

Posibles formaciones del partido Boca Juniors vs Nacional de Uruguay en vivo

El partido Boca Juniors vs Nacional de Uruguay en vivo se disputará en el estadio Antonio Aranda. Se encuentra en Ciudad del Este y cuenta con una capacidad para 25000 espectadores. Este estadio ha sido sede en la Copa América de 1999.

La lista que dio el entrenador del Bolso se compone de la siguiente manera: Esteban Conde, Agustín Rogel, Rafael García, Alexis Rolín, Kevin Ramírez, Diego Arismendi, Hugo Silveira, Leandro Barcia, Luis Mejía, Gonzalo Porras, Álvaro González, Sebastián Rodríguez, Diego Coelho, Felipe Carballo, Erick Cabaco, Tabaré Viudez, Alfonso Espina, Matías Viña, Rodrigo Aguirre y Sebastián Fernández.

Boca Juniors vs Nacional de Uruguay en vivo

Por el lado del conjunto uruguayo, Miguel Lasarte preservará varios jugadores ya que tiene un compromiso muy importante en los próximos días por competición internacional. Diego Polenta, Jorge Fucile y Diego Arismendi no estarán por lesiones.

Con respecto a la conformación de los equipos, en Boca se darán algunos debuts como el caso de Cristian Espinoza que vestirá la camiseta azul y oro por primera vez mientras que también se dará un regreso como el de Guillermo Sara que viene de recuperarse de una dura lesión que lo alejó de las canchas en la segunda parte del campeonato.

Otra de las buenas noticias para el conjunto xeneize es que el delantero Darío Benedetto continuará con la institución hasta finales del 2018 y se quedará para disputar la Copa Libertadores del año que viene, objetivo que ya plasmaron varios jugadores.

La figura a seguir en Nacional es Sebastián Fernández. Papelito quien supo jugar en Banfield está desde el 2014 en el Bolso y obtuvo tres torneos anotando 25 goles en total.

La figura a seguir en Boca Juniors es Walter Bou. El jugador de 23 años viene de coronarse como campeón en el fútbol argentino y ha sido importante en la seguidilla de los clásicos anotando ante San Lorenzo, Racing Club y River Plate.

Al igual que el técnico de Boca, Daniel Angelici tambien dio su punto de vista sobre lo sucedido con el ex 10 xeneize: "Fue una decisión que hablamos con los dirigentes, con el cuerpo técnico y tomamos la determinación de no hacer uso de la opción que teníamos para comprarlo. Si no pasaba lo del sábado, él viajaba con nosotros a Ciudad del Este para sumarse a Boca".

El entrenador xeneize también habló en la pretemporada realizada y declaró: "Ricardo se ha ido, tenemos un gran afecto y mucho cariño por él tanto en el cuerpo técnico como en el plantel. Lo vamos a extrañar por lo que nos dio adentro de la cancha".

Además, el Xeneize trajo a sus tres refuerzos y fueron presentados hace muy pocos días en Ciudad del Este: Cristian Espinoza, Paolo Goltz y Edwin Cardona.

Con los refuerzos confirmados, uno de los que se iba a sumar a la pretemporada era Ricardo Centurión pero lo sucedido a pocos días de firmar, logró que la dirigencia cambie de parecer y desista de contratar al jugador surgido de Racing Club.

Nacional de Uruguay jugará este partido pensando en el futuro cercano ya que enfrentará a Botafogo por la vuelta de octavos de final correspondiente a la Copa Libertadores.

Boca Juniors comienza un nuevo semestre y esta será su primera prueba luego de realizar la pretemporada en Ciudad del Este. Cabe destacar que el Xeneize fue el último campeón del fútbol argentino.