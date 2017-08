Espinoza: "A Boca no se le puede decir que no"

Espinoza exclamó el deseo de volver a compartir equipo con 'Wanchope' | Foto: Pasión Bostera

Boca Juniors tiene a la vuelta de la esquina el comienzo de una nueva competencia y ya reforzó el equipo con varias incorporaciones. Una de ellas es la de Cristian Espinoza, quien habló esta tarde en ESPN FC y mostró su felicidad por vestir la azul y oro.

"Cuando se presenta la oportunidad en un club tan grande, no se duda. A Boca no se le puede decir que no. Obviamente, me jugó a favor que a Guillermo le gusta jugar por las bandas con jugadores de mis características. Yo estoy para seguir creciendo y con su trabajo puedo seguir desarrollando más cosas a mi juego", declaró el jugador surgido de Huracán.

Siguiendo con su llegada al Xeneize, agregó: "Es un paso muy importante en mi carrera y lo estoy disfrutando. Estoy muy agradecido al club y al cuerpo técnico que apostaron por mí, espero poder devolver esa confianza en la cancha".

“Cristian es muy importante para el equipo y para todos nosotros. Compartí grandes momentos en el fútbol y lo que sea mejor para él, ojalá se le dé".

Otra de las llegadas es la de Wanchope Ábila, pero que fue cedido al Globo por seis meses. Sobre su ex compañero en el Quemero opinó: “Sería un placer muy grande volver a compartir equipo con Wanchope porque creo que fue uno de los delanteros con los que más me entendí dentro de la cancha y me pone contento por él. A pesar que tiene que estar seis meses en Huracán, su sueño lo hizo realidad".

En cuanto a los pedidos de Guillermo Barros Schelotto para el jugador comentó: "En la parte ofensiva lo único que me dice es que tengo libertad para decidir lo que crea correcto en el momento de cada jugada, tengo total libertad siempre y cuando sea en beneficio del equipo".

Espinoza también tuvo palabras para Carlos Tevez, que en sus declaraciones deseó la vuelta del delantero: “Sería uno de mis grandes sueños compartir equipo con un jugador tan determinante y con toda la trayectoria que tiene Tevez. Además fue un espejo a seguir cuando fui chico, siempre seguí su carrera y trate de aprender algunas cosas de él”.

"Boca es un mundo aparte, no sólo por la grandeza del club sino por la atención que te brinda toda la gente que hace que un jugador pueda sentirse cómodo. Ni hablar de las instalaciones, Boca está a nivel de clubes europeos", cerró el jugador de 22 años.