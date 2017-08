Pavón por mucho más

Google Plus

El joven de 21 años se queda en Boca y es noticia. El Zenit de Rusia ofreció 20 millones de euros por su pase, pero la negociación se estancó y el jugador prefirió quedarse en Argentina. Además, el blindaje de 30 millones de euros hace difícil que Pavón se vaya antes de terminar su contrato, a menos que un equipo europeo esté dispuesto a desembolsar ese dinero. El atacante cordobés todavía tenía dos años y medio más de contrato, pero se modificó. Se le agregaron dos años más y 12 millones de euros más de clausula de rescisión.

"Salieron muchas ofertas pero los dirigentes, en especial el presidente (Daniel Angelici), hicieron todo lo posible para que me pueda quedar. Que te pongan una cláusula así te llena de alegría", comentó Pavón en conferencia de prensa. "Guillermo siempre me ha dado confianza para jugar y seguir adelante. Como el torneo pasado me dio la confianza de jugar los 30 partidos del campeonato", agregó.

El cordobés es una carta fundamental para Boca en ataque. Fue el segundo goleador del equipo en el torneo y participó en muchos goles. Es cierto que últimamente tiene fallas a la hora de la tomar decisiones, pero no hay que olvidar que apenas tiene 21 años. La pegada y la gambeta ya la tiene. Todavía le falta levantar la cabeza y pensar, ya que en algunas situaciones ofensivas comete errores de novato, ya sea por nerviosismo o lo que fuere, pero tiene tiempo en su carrera y en la institución Xeneize para mejorarlo.