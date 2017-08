Wilmar Barrios: "Hay que seguir así"

Google Plus

Wilmar volvió a ser una de las figuras del xeneize | Foto: Prensa Boca Juniors

Boca Juniors sigue acumulando amistosos en esta pretemporada previa al comienzo de la Superliga. Ayer por la noche, el Xeneize enfrentó a Cerro Porteño en la reinauguración del estadio del conjunto guaraní y lo venció por 2-1 con goles de Wilmar Barrios y Gonzalo Maroni.

Luego del cotejo disputado en suelo guaraní, Wilmar Barrios –autor del primer gol- dialogó con la prensa y expresó toda su felicidad por marcar su primer grito con la camiseta azul y oro: “Estoy contento por lo que fue el partido de hoy y por el gol. Más allá de eso, creo que cuando uno llega bien hay que seguir así, haciendo buenos partidos en la pretemporada para llegar bien al torneo”.

El volante fue reemplazado al minuto 83 por el juvenil Julián Chicco.

Continuando con lo sucedido en el estadio nombrado como ‘La nueva Olla’, el volante colombiano de muy buena tarea en el partido agregó: “Llego pocas veces ahí, no suele darse que marque. Tuve la fortuna de poder patear de primera, me gritó Cardona y la dejé pasar. Luego, me quedó el rebote y pude concretar. Estoy agradecido con Dios y esperemos que puedan llegar más goles“.

Por último, el jugador de 23 años opinó sobre el futuro del equipo y el partido que se le viene al Xeneize ante Olimpo marcando el inicio de una nueva competencia: “Venimos bien anímicamente, el equipo hizo una buena pretemporada y muy buenos partidos. Esta semana trabajaremos muy duro para llegar bien al partido contra Olimpo”.