Edwin Cardona: "No me gustaría irme nunca de Boca"

Google Plus

Edwin desea tener al 'Apache' para la próxima edición de Copa Libertadores | Foto: AS Colombia

Boca Juniors obtuvo una nueva victoria en esta pretemporada. Esta vez se dio en suelo guaraní ante Cerro Porteño y con los goles de Wilmar Barrios y Gonzalo Maroni, el Xeneize consiguió el triunfo por 2-1 en el marco de la reinauguración del nuevo estadio rival.

Otro de los jugadores que habló post-partido fue Edwin Cardona quien se refirió a lo realizado en este último tiempo con el club de la ribera haciendo hincapié en los buenos resultados que se obtuvieron: "Nos vamos invictos y queremos seguir así, que es lo más importante. Tenemos que mejorar día a día".

Edwin fue reemplazado en el minuto 83 por Gonzalo Maroni, autor del segundo gol xeneize.

Pese a estar hace muy poco tiempo en el Xeneize, el ex jugador de Monterrey agradeció todas las muestras de cariño que le brindan todos los hinchas de Boca: "Uno se siente muy orgulloso de lo que la gente escribe sobre mí. No me gustaría irme nunca de acá porque soy muy feliz. Quiero seguir sumando triunfos y dándole títulos, que es lo que merece este gran club".

Una de las noticias que circulan el mundo Boca es la posible llegada de Carlos Tevez en diciembre para afrontar el próximo gran objetivo del 2018: la Copa Libertadores. Sobre esta posibilidad, el ‘10’ del Xeneize dio su punto de vista: "Siempre es bueno jugar al lado de grandes jugadores. Para mí sería un orgullo compartir equipo y jugar al lado de Tevez. Ojalá que lo podamos tener".