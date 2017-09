Delanteros de Selección

Este domingo se enfrentan dos atacantes de Selección. Foto: La Nación.

Luego de la negativa doble fecha de la selección argentina de fútbol por Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Benedetto y Acosta se incorporaron a sus respectivos equipos, de cara al choque entre Lanús y Boca Juniors por la segunda fecha de la Superliga.

En cuanto al delantero del Xeneize, vive un gran momento en su equipo, ya que viene de ser el goleador del campeonato anterior, en el cual Boca salió campeón, y anotó dos goles en el debut ante Olimpo en La Bombonera. Lamentablemente, en la Selección no pudo mostrar su mejor faceta. En su primera convocatoria, entró en la última media hora ante Venezuela en el Monumental, pero no participó mucho en el juego. Tuvo un par de ocasiones que no supo aprovechar. Se lo notó un poco nervioso, pero es entendible debido a que era su debut con la camiseta de Argentina y el momento que pasa el país en las Eliminatorias no es para nada bueno. Ya tendrá su chance.

Lautaro Acosta, en cambio, tuvo un poco más de participación en el combinado nacional. Jugó todo el partido ante Venezuela, en el cual no tuvo una mala actuación. También ingresó en el segundo tiempo ante Uruguay en el Centenario, aunque no intervino mucho en el encuentro. Tuvo una mejor actuación que Benedetto en esta doble jornada de Eliminatorias, pero El Pipa lo supera en el rendimiento actual en su equipo.

El encuentro entre Lanús y Boca, en la previa, pretende ser muy entretenido. Ambos tienen buenos planteles. El Xeneize tuvo un gran debut en la Superliga, a diferencia del Granate, que perdió 5 a 2 ante Talleres. Sin embargo, La Fortaleza es siempre una parada difícil y Lanús un rival muy duro.