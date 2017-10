Sebastián Pérez: "Estoy feliz por volver después de tanto tiempo"

Pérez sumará minutos antes de finalizar el año y es uno de los posibles reemplazantes de Pintita en un futuro no tan lejano | Foto: Prensa Boca Juniors

El mediocampo de Boca Juniors sufrió algunas bajas en los últimos meses. Una de las ausencias es la de Sebastián Pérez que sufrió la rotura de ligamentos en abril y que ya transita sus últimos tramos de la recuperación, como lo indicó en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino.

"Estoy feliz por volver después de tanto tiempo, hoy me desperté muy bien sin dolor en la rodilla, sin líquido y eso es muy bueno. Creo que vamos con buenos tiempos, en los entrenamientos me he sentido bien", manifestó el ex volante de Atlético Nacional.

Continuando con su recuperación, agregó: "Seguramente en unas semanas tenga alguna participación en la Reserva. El Mundial me ha motivado, le apunto también a eso. Sé que tengo que hacer las cosas bien en Boca y así va a llegar el llamado de la selección".

"Desde el primer día lo tomé muy bien, con tranquilidad, sabiendo que como futbolista uno siempre está expuesto a las lesiones. Siempre pensé en llegar a estar bien antes de que terminara el año. Vamos a ver lo que dicen los médicos y como me siento yo”, se refirió el volante sobre su lesión.

Otro de los lesionados entre los mediocampistas xeneizes es Fernando Gago y Pérez le dejó su mensaje de aliento para Pintita: "Cuando se lesionó Fer le envié un mensaje. Recuerdo mucho cuando me acompañó a la clínica cuando me lesioné, fue un gran gesto que nunca voy a olvidar. Después me tocó a mí enviarle ese mensaje de apoyo diciéndole que no pensara cosas malas, que queríamos seguir disfrutando de su magia”.

También, el mediocampista de 24 años sueña con compartir una cancha con todos sus compatriotas: "Sería ideal compartir cancha con ellos. Nos entendemos muy bien, hemos jugado juntos en la Selección y sería muy lindo jugar juntos en La Bombonera. Cuatro colombianos juntos sería histórico, así que sería algo soñado".