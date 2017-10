Espinoza: "Estamos todos enfocados al 100%, más aún los que estamos con posibilidad de ingresar"

Google Plus

Foto: La Número 12

A la espera del encuentro ante Belgrano en la Bombonera, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se rearma para suplir la ausencia de Gago y con la incertidumbre sobre la presencia o no de Barrios debido a su reciente operación en la mano. Cristian Espinoza fue titular en el último partido ante Patronato y podría repetir en el once titular: “Que el técnico apueste por uno, a uno lo pone muy contento. Espero seguir aprovechando las oportunidades que Guillermo me dé”.

Las lesiones obligan al entrenador Xeneize a realizar cambios en el equipo, dándole de esta manera, la posibilidad a aquellos jugadores que suelen ocupar el banco de suplentes. “Estamos todos enfocados al 100%, más aún los que estamos con posibilidad de ingresar. Tenemos dejar todo en cada entrenamiento para que el técnico sepa que puede contar con nosotros para cuando lo requiera”, dijo el extremo.

Boca aprovechó la ausencia de fútbol el último fin de semana por las elecciones y realizó un amistoso ante Ferro en la Bombonera, que terminó con derrota para el Xeneize y donde Guillermo probó un nuevo esquema. Pese al resultado, Espinoza se mostró conforme y optimista con el funcionamiento: "Todo el equipo se ha sentido bien con el cambio de esquema (4-2-3-1) vs. Ferro. Más allá de que el resultado no fue el que esperamos, nosotros quedamos contentos con el buen funcionamiento. Ya que las ideas que Guillermo tenía en la cabeza pudimos plasmarlas en la cancha. Pese al cambio de esquema, mi función como extremo se mantiene con el mismo sacrificio para el retroceso.”

Guillermo Barros Schelotto supo destacarse como jugador en la etapa más gloriosa del club Xeneize vistiendo la número 7 en la espalda. Hoy como DT, trata de aconsejar de la mejor manera a aquellos jugadores que ocupan su “ex” lugar en la cancha. "Guillermo habla mucho conmigo, con Cristian (Pavón) y con todos los chicos que juegan de extremos. Nos aconseja y nos marca cosas tácticas para mejorar nuestro juego y seguir creciendo como jugadores”, expresó Espinoza y agregó: “En lo defensivo nos pide sacrificio y tener orden táctico, compromiso a la hora de marcar, ocupar una posición para ejercer la presión como equipo y recuperar la pelota lo antes posible".