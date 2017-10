Cristian Pavón: "Sueño con una asistencia de Messi en la Selección"

Google Plus

Foto: Noticias de Catamarca

Desde un comienzo fue resistido por parte de los hinchas Xeneizes, nadie dudaba de sus condiciones pero las resoluciones de sus jugadas generaban un murmullo entre los espectadores. Allí fue donde el cuerpo técnico bancó a Cristian Pavón (al igual que lo hizo con Bentancur) y su lugar en el equipo se fue transformando cada vez en un papel más protagónico. Sus desbordes en velocidad por los extremos se convirtieron en una marca registrada del Boca de Guillermo Barros Schelotto, que finalizan en un centro letal al área rival.

Pavón dialogó con el Diario Clarín y se mostró contento por su evolución y la incorporación de conceptos que hoy lo sitúan como fundamental para este Boca: “Fui escuchando a mis compañeros y el cuerpo técnico y hoy estoy más tranquilo cuando llego al fondo de la cancha y cuando tengo que decidir. Todos me decían que cuando esté más tranquilo iba a jugar mejor. Les fui haciendo caso y me siento más cómodo, aunque tengo mucho que mejorar”.

A su vez, Dario Benedetto encontró en el cordobés un gran socio dentro de la cancha que se refleja en la cantidad de goles convertidos por Boca y en los cuales ambos han participado: “Con Pipa cada vez nos tenemos más confianza. Adentro de la cancha hablamos mucho y eso nos tranquiliza”. Y agrega: “Nos entendemos de memoria, yo sé que está en el área y encaro siempre confiado que cuando levante la cabeza lo voy a ver para darle un pase”.

Como para muchos jugadores, el fútbol europeo es un sueño a cumplir y para Cristian Pavón no es la excepción. Aunque es consciente que Boca tiene por delante un torneo tan significativo como la Copa Libertadores: “Estoy haciendo mi trabajo acá muy tranquilo. Si llega una oferta de un equipo grande de Europa nos sentaremos a ver qué es lo mejor para el club, para mi y para mi familia. La idea es quedarme en Boca a jugar la Copa aunque es un sueño poder ir a Europa”. Pero las ofertas no solo lloverán por él, sino que por varios otros jugadores de este plantel también como es el caso del ya mencionado Benedetto: “Yo le dije al Pipa que estaría bueno que nos quedemos los dos a jugar la Libertadores con Boca para aprovechar que nos conocemos. Pero no podemos adelantarnos”.

Otro sueño siempre es vestir la Albiceleste y pese a que ya lo ha podido hacer en selecciones juveniles, Pavón admite que trabaja día a día pensando en Boca pero mirando de reojo una posible convocatoria a la selección mayor: “En mi caso soy delantero y sería hermoso poder estar en un lugar en el que están los mejores. Sueño con una asistencia de Messi en la Selección, pero no me va a llegar de la nada. Tengo que ganarme ese lugar mejorando y es esforzándome”.

Sus orígenes remontan a Talleres de Córdoba y el partido de la última fecha ante Belgrano tuvo un condimento especial para él. Pero en la fecha próxima, Boca deberá visitar a su clásico rival y Pavón ya conoce como se viven este tipo de encuentros y como deben jugarse: “Los clásicos siempre se juegan a morir y para la gente de Boca ganar un clásico es lo más lindo que hay. Hay que seguir por el camino que venimos haciendo y dar un poco más para jugar el clásico. Sería bueno ganarlo allá. Estos partidos se juegan a morir y vamos a jugarlo de esa manera. Con Belgrano es especial para mí porque soy de Talleres, pero estoy en este club y sé todo lo que importa ganarle a River”.