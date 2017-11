Benedetto: "Los clásicos se juegan a muerte, son partidos aparte"

El delantero seguramente estará como titular en el clásico del domingo | Foto: Prensa Boca Juniors

Boca Juniors sigue con su preparación mientras espera por el próximo partido de la Superliga. El domingo a la tarde enfrentará a River Plate en el Monumental, Darío Benedetto ya palpita el encuentro ante el Millonario y lo mostró en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento matutino.

"No hay nada más lindo que ganarle a River, queremos ganarle como sea. Obviamente va a ser un partido importante, una cuenta pendiente que puedo tener en lo personal porque no me tocó estar en el partido del torneo pasado. Aunque deben estar golpeados por la eliminación, no debemos confiarnos", declaró el Pipa.

El domingo se jugará un nuevo clásico y suelen ser ‘partidos aparte’ como lo indicó el delantero de Boca: "Los clásicos se juegan a muerte, son partidos aparte, más allá de que uno venga de un triunfo y otro de una derrota. El resultado en la Copa de ellos no nos importaba porque tenemos el objetivo claro de ir a ganar en el Monumental".

Ante su opinión por la eliminación del rival a enfrentar, el delantero contestó: “No sé si me puse muy contento. Si me puse contento por Iván Marcone que es muy amigo mío, por el Bicho Aguirre y por Almirón, que me dirigió cuando llegué a Tijuana. Son grandes personas”.

Continuando con la eliminación del Millonario, dio su punto de vista sobre el partido del domingo y el estado de ánimo del rival: “Obviamente que deben estar muy golpeados porque acaban de quedar afuera de la copa pero no tenemos que confiarnos, saber que están golpeados y que podemos tomar ventaja de eso. Ellos van a querer levantar cabeza con nosotros pero tenemos que hacer el juego que venimos haciendo”.

Benedetto aún no le pudo marcar a River y el mismo jugador manifestó: "En lo personal es una cuenta pendiente hacerle un gol a River. Pero no es algo que tengo en mi cabeza porque lo más importante es ganar el domingo, jugar bien y respetar las formas en que lo venimos haciendo que nos ha dado muchos resultados y nos puso arriba”.

Luego, agregó: “No se lo quiero transmitir a nadie dentro del equipo, porque yo juego para el equipo y hago lo que el equipo necesite. Me ha tocado ser asistidor y también ser goleador, ojalá que ganemos que es lo más importante”.

Por último, el Pipa recordó algunos clásicos como hincha y como jugador del Xeneize: "El día que entró Palermo lesionado e hizo un gol es el que más tengo grabado. Después, el que me tocó vivir de afuera pero de alguna manera lo viví con el grupo fue cuando me tocó estar lesionado que se ganó en el Monumental en el torneo pasado y fue uno de los momentos más lindos de mi carrera”.