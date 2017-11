Guillermo Barros Schelotto: "Hay que dejar todo"

El entrenador xeneize repetirá nuevamente el once inicial | Foto: Clarín

Cada vez falta menos para una nueva edición del Superclásico y Boca Juniors realiza sus últimos entrenamientos en el Complejo Pedro Pompilio. Al finalizar los trabajos matutinos, Guillermo Barros Schelotto brindó una conferencia de prensa y analizó el próximo partido.

"Nosotros venimos muy bien. River venía bien hasta el martes que quedó eliminado, pero se juega el Superclásico. No se juega nada hacia el futuro, ni siquiera una tendencia sobre quien pelee el torneo. Los dos vamos a estar al cien por ciento y todo queda de lado. River puede haber recibido un golpe pero a la hora del partido vamos a estar los dos en las mismas condiciones anímicas, físicas y futbolísticas", analizó el entrenador xeneize.

"Quédense tranquilos porque el equipo va a dar la vida por ganar el Superclásico".

Continuando con el análisis, agregó: "Hay que dejar todo lo que puedas dar en el campo de juego. No guardarte nada porque son partidos extremos. Cuando se enfrentan estos dos equipos hay futbolistas que pueden resolver el partido en una jugada y no hay posibilidades de darle al rival ese tiempo o esa jugada, que en otros partidos no es tan definitorio”.

Además, en este partido se darán presencias que en el último clásico de visitante no estuvieron como Darío Benedetto. Sobre ello manifestó: "Espero que el equipo se imponga más allá de las individualidades. Benedetto no estuvo el año pasado y hoy lo tenemos. River también cambia de nombres, Alario y Driussi que habían marcado no están. Esperemos no cambiar nuestra forma y de poder imponernos a River”.

“Obviamente que River saldrá a atacar, nosotros vamos a querer imponernos y va a ser un partido de ida y vuelta. Los partidos que hemos jugado contra River han sido normalmente partidos abiertos salvo los dos primeros que en uno llevábamos poco tiempo de trabajo y en otro nos expulsaron un jugador a los 6 minutos pero calculo que este será igual”, recordó el dt de Boca.

Ante la posibilidad de la victoria ante el Millonario, la diferencia se estiraría a 12 puntos. Sin embargo, el mellizo garantizó: “En caso de ganar sería fantástico para sostener la cantidad de puntos que le llevamos al segundo, ganar el Superclásico y ratificar nuestro momento pero bajo ningún punto dejaríamos de lado a River del campeonato porque después de este partido faltan muchas fechas”.