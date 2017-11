Guillermo Barros Schelotto: "Siempre es fantástico ganarle a River"

Google Plus

Guillermo se mostró muy conforme tras la victoria ante el Millonario | Foto: La Nación

Boca Juniors continúa con su presente arrasador tras vencer en un nuevo Superclásico a River Plate. En el estadio Antonio Vespucio Liberti, el Xeneize venció por 2-1 al Millonario y tras la victoria, Guillermo Barros Schelotto habló con la prensa.

"Siempre es fantástico ganarle a River, es una gran alegría seguir por este camino. Estamos punteros con ocho triunfos en ocho partidos, y lo hicimos merecidamente porque en los momentos difíciles el equipo impuso su personalidad para ganar estos partidos", manifestó el dt xeneize.

Siguiendo con su análisis, el entrenador agregó: "Ganamos porque salimos a jugar. Fue un partido parejo pero pudimos imponer nuestro juego y también funcionaron las individualidades como la de Cardona, aunque nos costó aprovechar los 20 minutos donde tuvimos un hombre de más”.

Durante un lapso del partido, el Xeneize jugó con un hombre de más debido a la expulsión de Ignacio Fernández. Sobre ello, Guillermo dijo: "Once contra once jugamos muy bien. Con uno menos, River nos sacó la pelota, nos manejó y nos empataron pero pudimos volver a convertir. Impusimos personalidad y juego y se ganó. Tuvimos tres más claras y creo que lo ganamos bien. No sé si estuvimos en el nivel de los partidos anteriores, pero estos partidos siempre salen muy trabados".

El club de la ribera obtuvo otros tres puntos en este campeonato y el entrenador valoró lo obtenido: "Estamos invictos y seguimos haciendo las cosas bien. Esto se valora mucho, es un Superclásico y mucho más ganando de visitante. Seguimos manteniendo una idea y esto no se da siempre, hay que disfrutar".

Si bien, el Xeneize le sacó una buena diferencia de puntos a sus perseguidores, Guillermo se mostró calmado: "A los hinchas de Boca les pido que sigan apoyando, que vamos a seguir trabajando para ser cada día mejores. Hemos sacado una gran ventaja, pero no va ni el 35 por ciento del torneo. Hoy hay que disfrutar que se ganó el clásico".

"Ahora nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y es ganar cada vez que jugamos. Después para el año que viene todavía falta mucho, ahora lo que tenemos que hacer es ganar cada partido", finalizó Barros Schelotto.