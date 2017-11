Juan Román Riquelme: "Boca se acostumbró a ganar"

Riquelme reconoció que el Xeneize puede ganar la Libertadores el año que viene si se refuerza bien | Foto: Diario Veloz

Hoy no es un día más para el pueblo xeneize. Todo hincha de Boca recuerda en el día de hoy el aniversario nº21 del debut de Juan Román Riquelme, y el propio ’10’ habló en 90 Minutos donde recordó su primer partido con la camiseta azul y oro.

"No me lo olvido más, no estaba nervioso. Me llamó Bilardo y me preguntó si quería jugar al otro día, le dije que menos de arquero o defensor jugaba de lo que sea. Desde el primer día hasta el último la gente siempre me trató con cariño", rememoró Riquelme.

Luego, una de las grandes figuras xeneizes opinó sobre el gran presente que vive el club: "Boca se acostumbró a ganar y está de maravillas. Cuando vos vas a la cancha, la gente siente que el equipo va a ganar y te llena de confianza. El equipo se conoce mucho más y hasta a veces gana los partidos en el primer tiempo".

Otro de los temas fue lo sucedido en el último clásico ante River y comentó: "Le ganó a River merecidamente, tener una expulsión de tu rival y el gol en la misma jugada es una ventaja muy grande. Creo que le dio tranquilidad el título que consiguió y sacó una buena diferencia. Salvo que entre en una mala racha, el torneo está definido 8 meses antes".

A partir del año que viene, el gran objetivo para Boca es la Copa Libertadores y Román dio su punto de vista: "Si se refuerza mejor, va a tener muchas chances de ganar la copa. Si el equipo se forma bien, va a tener chances de acostumbrarse a ganar cada tres meses”.

También, mostró su mirada sobre la comparación con el equipo de Carlos Bianchi: “En esa época no teníamos la posibilidad de jugar la Copa Argentina, ni tampoco el que ganaba la Libertadores tenía la chance de jugar contra el campeón de la Sudamericana y sumar otro título. Ojalá superen a ese Boca, y ahora creo que hay chances de que eso pase".

Por último, ante la posibilidad de tener un puesto en el club, Riquelme contestó: "Estoy contento. Creo que la gente siente que tengo que estar en el club sí o sí, pero hoy estoy disfrutando mucho la vida que tengo. Si hago el curso de técnico, van a decir que quiero ser técnico. Tengo que tener en claro qué quiero hacer para que no digan nada".