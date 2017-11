Sin los seleccionados, Boca solo consiguió un empate

Google Plus

El capitán 'xeneize' en acción ante Los Andes. Foto: Boca Juniors Oficial.

El puntero no quiere perder el ritmo y, por eso, en esta fecha FIFA, Guillermo Barros Schelotto decidió que sus jugadores igualmente tengan un poco de fútbol. Por tanto, Boca Juniors recibió, en la Bombonera, a Los Andes.

Tanto los titulares como los suplentes disputaron un encuentro amistoso, que tuvo 60 minutos de duración. Sin embargo, en esta oportunidad, sin varios jugadores importantes, el Xeneize no pudo imponer su juego ante los oriundos de Lomas de Zamora y los titulares terminaron igualando por 2-2, con goles de Agustín Bouzat y Walter Bou.

La visita se había puesto en ventaja a través de un gol en contra de Paolo Goltz. Bouzat puso nuevamente el partido en tablas. Sin embargo, Linas estableció el 2-1 a favor de la visita. Ya sobre el final del encuentro, se pitó penal en el área del Milrayitas. El encargado de patear desde los doce pasos fue Bou, quien no tuvo dudas y selló el 2-2 final.

Vale aclarar que el Xeneize no contó con varios nombres importantes en sus filas. Para empezar, el DT no pudo contar con la dupla titular de ataque: Darío Benedetto-Cristian Pavón, ya que fueron convocados por Jorge Sampaoli para los amistosos ante Rusia y Nigeria. De hecho, el ex Colón ingresó sobre el final del encuentro y fue clave en el triunfo del seleccionado, donde habilitó a Sergio Agüero para que convierta el único tanto del encuentro.

Guillermo no pudo contar con Edwin Cardona, Frank Fabra, Wilmar Barrios, quienes fueron afectados a la Selección de Colombia; así como tampoco con Nahitan Nández, convocado a la Selección de Uruguay.

Los once titulares que dispuso Guillermo: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Evangelista; Leonardo Jara, Pablo Pérez, Agustín Bouzat; Cristian Espinoza, Walter Bou, Junior Benítez.

Por otra parte, los suplentes vencieron a Los Andes por 3-0, con un doblete de Mateo Retegui, de gran partido, y un tanto de Julián Chicco. La buena noticia que surgió en este encuentro, además de la contundente victoria, fue el regreso a las canchas de Sebastián Pérez, quien disputó los 60 minutos ante el conjunto de Lomas de Zamora.

Los suplentes formaron con: Guillermo Sara; Oscar Salomón, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Nahuel Molina; Gonzalo Lamardo, Sebastián Pérez, Julián Chicco; Facundo Fernández, Guido Vadalá, Mateo Retegui.