Previa Boca Juniors - Racing Club: Van por la novena | Foto: VAVEL

En una nueva fecha de la Superliga, el líder de este campeonato jugará otro clásico tras la victoria en el Monumental. En esta oportunidad recibirá a un Racing Club que quedó afuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana pero que llegará al barrio porteño de La Boca con el único objetivo de llevarse los tres puntos de La Bombonera.

Mejor imposible

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan a este partido con los ánimos por las nubes tras ganar el Superclásico en el Monumental. Con los goles de Nahitan Nández y Edwin Cardona, el Xeneize ganó por 2-1 y se consolidó en la cima del campeonato acompañado de estadísticas fantásticas como el equipo que menos goles recibió -2 ante Godoy Cruz y River-.

Ausencia cafetera

Para este partido, el Mellizo realizará una sola variante en el equipo. Edwin Cardona, quien anotó un golazo ante el Millonario, recibió la tarjeta roja y no podrá estar en este encuentro. Su reemplazante será Cristian Espinoza quien le ganó la pulseada a Junior Benítez.

De capa caída

El conjunto de Avellaneda no transita su buen presente. Fue eliminado en las dos competencias que disputó este semestre y se ubica en la 19º posición con solamente nueve unidades. De los últimos seis partidos que jugó, venció en una sola oportunidad y fue ante Tigre en la 6º fecha.

No hay dos sin tres

La Academia ya tiene su equipo listo para batallar en la mítica Bombonera y Diego Cocca realizará tres variantes en comparación al último partido. En la defensa, Renzo Saravia ingresará por Iván Pillud y en la mitad de la cancha, Diego González y Egidio Arévalo Ríos sustituirán a Marcelo Meli y Matías Zaracho. Cabe destacar el regreso del ‘Pulpo’ quien vuelve de una lesión que sufrió en el partido ante Argentinos Juniors.

Guillermo Barros Schelotto: "Le ganamos a River, pero no ganamos el campeonato"

Guillermo Barros Schelotto, dio una conferencia de prensa y habló sobre la victoria ante River Plate pero calmó las aguas: "Le ganamos a River, pero no ganamos el campeonato. Era un rival duro, pero el camino sigue. No vamos a ganar todos los partidos, pero no podemos dejar de dar todo para ganar. El equipo da mucha confianza en el campo de juego".

Diego Cocca: "No vamos a ir a defendernos"

Diego Cocca habló con la prensa al igual que el entrenador rival y analizó el partido a desarrollar ante el Xeneize: "Vamos a ir a buscar el partido para tratar de ganarlo. Somos optimistas. Por características y por una manera de sentir el fútbol, no vamos a ir a defendernos. Queremos plantarnos en tres cuartos de cancha”.

Ventaja azul y oro

Estos dos equipos se enfrentaron en 167 partidos de manera oficial. Boca Juniors es quien lleva la ventaja con 79 partidos mientras que Racing lo hizo en 48 ocasiones y los 40 partidos restantes repartieron puntos entre sí. Las máximas goleadas las lidera el Xeneize ya que en 1937 ganó por 7-1 y en 1993 lo hizo por 6-0.

Boca Juniors vs Racing Club. Fecha 12. Torneo de 30 equipos.

El último partido donde se enfrentaron dio como ganador a Boca Juniors. En La Bombonera, los dirigidos por Barros Schelotto vencieron al conjunto de Avellaneda por 4-2 con goles de Carlos Tevez, Emanuel Insúa e/c y Walter Bou en dos ocasiones mientras que Lisandro López anotó por duplicado en la visita.

Jugadores convocados

Boca Juniors: Guillermo Sara, Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra, Santiago Vergini, Gino Peruzzi, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Gonzalo Lamardo, Nahitan Nández, Gonzalo Maroni, Walter Bou, Agustín Bouzat, Junior Benítez, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Cristian Espinoza.

Racing Club: Juan Musso, Javier García, Miguel Barbieri, Sergio Vittor, Alexis Soto, Juan Patiño, Renzo Saravia, Arévalo Ríos, Diego González, Andrés Ibargüen, Marcelo Meli, Martín Ojeda, Augusto Solari, Matías Zaracho, Lautaro Martínez, Lisandro López, Brian Mansilla, Maximiliano Cuadra y Enrique Triverio.

Posibles formaciones Boca Juniors vs Racing Club

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Cristian Espinoza.

Racing Club: Juan Musso; Renzo Saravia, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Alexis Soto; Augusto Solari, Egidio Arévalo Ríos, Diego González, Andrés Ibarguen; Lisandro López y Lautaro Martínez.