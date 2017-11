Guillermo: "Merecimos empatarlo"

Google Plus

Guillermo desdramatizó la derrota y se mostró preocupado por Benedetto. Foto: Web oficial Boca Juniors.

En el día de ayer, Boca Juniors perdió algo más que tres puntos ante Racing. Darío Benedetto, su goleador, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la pierna derecha y generó preocupación en todo el Mundo Boca.

Uno de los primeros en referirse a la lesión del 9 fue Guillermo Barros Schelotto, quien admitió estar "preocupado por la lesión de Darío", durante la conferencia de prensa que brindó post partido y antes de que se conozca el grado de la lesión del delantero, quien estará fuera de las canchas entre 6 y 7 meses.

A la hora de hablar sobre el partido ante la Academia, el técnico xeneize apuntó al "cansancio" como uno de los causantes del mal resultado. Sin embargo, afirmó que eso no fue "excusa". "Teníamos cinco jugadores que jugaron en sus selecciones, y ese cansancio ellos no lo tuvieron", deslizó el DT y añadió: "No le puedo recriminar nada a nadie, es cierto que ellos se defendieron bien, pero tuvimos algunas situaciones al menos para empatarlo".

"Es difícil hablar de errores porque nos atacaron muy poco. Un disparo de afuera del área o un buen toque de (Lautaro) Martínez fueron las jugadas de los goles de Racing, pero no hablo del rival. La sensación que tengo es que merecimos empatarlo, pero el rival hizo su negocio, no tengo nada para decir", analizó Guillermo.

Una de las ausencias principales dentro del equipo ideal del Mellizo Barros Schelotto fue Edwin Cardona. El colombiano vio la roja en el Superclásico, por una falta que no cometió, y se perdió el encuentro ante la Academia. El DT afirmó que el volante "es un jugador que marca la pausa en el juego y maneja la pelota quieta", pero no quiso poner "excusas". "El hincha apoyó, teníamos la sensación de que podíamos empatarlo, pero algún día íbamos a perder", desdramatizó Guillermo.

Al ser consultado por los objetivos del Xeneize de cara a fin de año, el técnico fue muy claro: "No estoy pensando en la Libertadores, ni estoy pensando en el año que viene. El objetivo ahora es terminar punteros, como terminamos el año pasado. En el año que viene, pensaré el año que viene".

Volviendo a lo que dejó el partido ante el conjunto de Avellaneda, el entrenador afirmó: "El fútbol argentino está muy parejo, y Racing nos hizo ver eso. Nosotros pensábamos que la diferencia en un momento se iba a acortar, y eso pasó".

Por último, el DT fue consultado por el regreso a las canchas de Sebastián Pérez, quien jugó para la Reserva. Guillermo fue cauteloso y afirmó que no lo van "a apurar". "Lo vamos a ir viendo en los entrenamientos. Hoy jugó 60 minutos en Reserva", contó el entrenador y concluyó: "Es difícil que vuelva este año, porque faltan tres partidos. Pero lo vamos a ir viendo. Queremos saber la forma en la que terminó el partido de hoy".