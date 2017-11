Peruzzi será titular el domingo ante Rosario Central

Google Plus

Gino Peruzzi será titular en Boca luego de un mes y medio. Foto: El Gráfico

El pasado domingo, en la derrota de Boca como local ante Racing por 2 a 1, Leonardo Jara sintió una molestia en su aductor derecho y pidió el cambio. El parte médico oficial señala que el ex Estudiantes padece una contractura, por lo que el cuerpo técnico xeneize lo fue observando de cerca durante toda la semana y finalmente ha decidido dejarlo afuera, y que en su lugar ingrese Gino Peruzzi.

Hace algunos meses, antes de cerrar el mercado de pases, el Ex Vélez y Catania había manifestado su deseo de abandonar la institución. No se sentía cómodo, su rendimiento no era el esperado e incluso algunos hinchas llegaron a silbarlo cuando su nombre sonaba por los parlantes de la Bombonera. Esto obligaba a la dirigencia a ir en busca de un lateral derecho, entre los cuales sonaban Julio Buffarini, José Luis Gómez y Leonel Di Plácido. Finalmente Peruzzi se quedó a pelearla, pero desde entonces ha perdido terreno considerablemente detrás de Jara en la defensa de Boca.

La última vez que Gino apareció como titular fue en la fecha 5 de la superliga en el partido que Boca venció a Chacarita por 1 a 0 en la Bombonera, el 1 de Octubre. Aquel día no tuvo un gran partido, así como tampoco lo tuvo el pasado domingo en el segundo tiempo ante Racing, por lo cual sigue sin convencer y no se descarta su partida en diciembre. De ser así, Boca volvería en busca de los marcadores de punta anteriormente mencionados, pensando en la Copa Libertadores del próximo año.

Al ingreso de Peruzzi por Jara se le suman la vuelta del colombiano Edwin Cardona, que regresa a la titularidad en lugar de Cristian Espinoza luego de cumplir una fecha de suspensión (fue insólitamente expulsado por Pitana en el Superclásico), y el ingreso de Walter Bou en el lugar del lesionado Darío Benedetto. Por lo tanto, salvo algún imprevisto, los 11 de Guillermo para visitar el domingo a Central serían: Rossi; Peruzzi, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pérez; Pavón, Bou y Cardona.