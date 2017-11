Barros Schelotto: "No podemos ilusionar con la vuelta de Tevez. Hoy no es ese el objetivo"

Guillermo se mostró calmo con respecto al regreso del 'Apache' | Foto: Prensa Boca Juniors

Boca Juniors continúa con su preparación ya que el domingo por la noche enfrentará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la 10º fecha de la Superliga. Tras los entrenamientos que se realizaron en el Complejo Pedro Pompilio, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa.

Para este partido, el Mellizo tendrá varias bajas pero la más importante es la de Darío Benedetto que estará inactivo de las canchas al menos seis meses. Su reemplazante será Walter Bou y sobre ello manifestó: "El miércoles o jueves hablamos con Walter Bou acerca de la posibilidad que juegue”.

Continuando con la charla que tuvo con el ex Gimnasia, agregó: “Le dije que esté tranquilo, no ha hecho goles pero porque no le ha tocado jugar. Yo confío en él y en sus condiciones. Me da tranquilidad saber que cuando tuvo que reemplazar a Benedetto lo hizo bien, y también verlo como lo veo en los entrenamientos”.

Otro de los temas que sacuden al mundo Boca es el posible regreso de Carlos Tevez al Xeneize. Algunas versiones dan por hecha la transferencia del ‘Apache’ al fútbol argentino y Guillermo mantuvo la calma: "Hasta que Tevez no termine su torneo en China y no decida qué hacer no podemos hablar porque es ilusionar a la gente"

Luego, prosiguió: “En la previa no podemos ilusionar con su vuelta. Hoy no es ese el objetivo. Hay que hacer un buen partido con Rosario, ganarlo y terminar este campeonato con Arsenal y Estudiantes de la mejor manera".

"Walter Bou, Junior Benítez y Guido Vadalá son los jugadores que tenemos en la delantera. Después del partido con Estudiantes pensaremos en la posibilidad de contar o no con Carlitos. Wanchope Ábila también es de Boca. Vamos a hacer lo mejor para el club", cerró el entrenador de Boca Juniors.