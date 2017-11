Barros Schelotto: "Tendríamos que haber empatado"

Guillermo resaltó que el equipo debe responder rápido | Foto: TyC Sports

Boca Juniors cayó nuevamente por la Superliga. Con gol de Marco Ruben, Rosario Central venció por 1-0 al Xeneize y selló su segunda derrota al hilo. Luego del partido en el Gigante de Arroyito, Guillermo Barros Schelotto dialogó con la prensa y analizó lo sucedido ante el conjunto rosarino.

"Creo que tendríamos que haber empatado. Fue un partido muy trabado, luchado y con poco juego. Mostramos mucha actitud con un hombre menos y no se notó la diferencia. Regalamos un tiempo con un equipo que nunca nos dañó ni generó situaciones de gol a través de fútbol, sino a través de pelota quieta. Ese jugador de más que tuvo, nunca lo supo aprovechar", analizó el Mellizo.

Continuando con su observación del partido ante el conjunto canalla, agregó: “Las dos derrotas son circunstanciales. Jugando así, seguramente vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Tenemos que responder rápido el próximo partido contra Arsenal y seguir en este lugar de privilegio que es la punta del campeonato”.

En estas últimas fechas, el Xeneize tuvo varias ausencias por lesiones y expulsiones, lo que también estará presente en el próximo partido ante Arsenal. Sobre ello, comentó: "Tenemos un plantel y hay que volver a la senda del triunfo, porque más allá de las lesiones tenemos un plantel, debemos ganar y seguir siendo Boca. Habrá que trabajar mucho en la semana por las ausencias y pensar en las posibilidades que tenemos".

Si bien, el club de la ribera no suma de a tres por segunda vez consecutiva, Guillermo cerró: "La preocupación parte cuando el equipo no tiene respuesta o te superan, pero hoy hasta con la desventaja y el hombre de menos el partido lo manejamos nosotros. Quedó la sensación que once contra once y con lo que hicimos en el segundo tiempo, pudimos haber empatado".