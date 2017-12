Cara a cara: Cardona vs Wilchez

Edwin Cardona y Lucas Wilchez, duelo de habilidosos en la Bombonera.

Boca recibirá este domingo a Arsenal en la Bombonera, a partir de las 19:15. El puntero del campeonato recibe al último de la tabla en busca de recuperar la senda de la victoria, que lo traía como puntero invicto y con puntaje ideal hasta la fecha 8.

Ante las importantes ausencias de Darío Benedetto, Fernando Gago (lesionados), Paolo Goltz y Pablo Pérez (suspendidos), en Boca las miradas estarán puestas en el colombiano Edwin Cardona, que intentará lucir su buen fútbol y hacerse cargo del juego del equipo, adoptando el rol de conductor que dejó vacante Gago. Del otro lado de la cancha, y cumpliendo el mismo rol, estará Lucas Wilchez. El ex Tigre y Colo-Colo que llegó a Arsenal esta temporada para sumarle calidad al plantel de Humberto Grondona.

Ambos se ubicarán en el mediocampo. En el caso de Wilchez, porque es su posición natural (aunque también lo puede hacer como extremo). Y en el caso de Cardona, debido a la suspensión de Pablo Pérez, que llegó a la quinta amarilla en el partido ante Rosario Central. El colombiano suele ubicarse como extremo izquierdo en el clásico 4-3-3 de Guillermo Barros Schelotto, pero ese lugar lo estará ocupando Cristian Espinoza, que conformará el tridente de ataque junto a Cristian Pavón y Guido Vadalá.

Estadísticas

En cuanto a los números de esta temporada, el 10 de Boca supera al de Arsenal, aunque por muy poca diferencia. El ex Atlético Nacional ha marcado 3 goles en 11 partidos oficiales mientras que el ex Tigre anotó 2 tantos en 14 encuentros. Lo que no deja muy bien parado al colombiano son las 2 expulsiones que recibió en pocos partidos (cabe aclarar que una de ellas fue por un codazo inexistente), mientras que Wilchez no ha visto ninguna tarjeta roja en esta temporada.

La FIFA investiga a Cardona

Hace dos días se conoció la noticia de que la FIFA abrió una investigación al jugador de Boca por un gesto racista que le habría hecho a un jugador coreano, en un partido amistoso disputado con la selección de Colombia. El comité disciplinario de la máxima organización del fútbol espera entregar un fallo antes del inicio del Mundial de Rusia 2018. Cardona podría enfrentar una sanción de hasta cinco partidos sin poder jugar con la Selección.