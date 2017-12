Línea por línea vs Arsenal

Línea por línea xeneize | Foto: Diario La Provincia

El rendimiento del equipo no fue lo que venia mostrando fechas atrás. Tuvo tenencia de balón pero sin lastimar al equipo rival y con poca profundidad. Tuvo momentos de buen fútbol y por momentos fue superado por su rival pero no sufrió demasiado en defensa.

El uno por uno linea por línea

Arco: Agustin Rossi fue el arquero ayer vs Arsenal en el que casi no tuvo trabajo. No le llegaron claramente y no tuvo ninguna acción destacada ya que el equipo de Humberto Grondona ni siquiera pateó al arco. 6 puntos.

Defensa: Con la vuelta del cuestionado defensor Santiago Vergini como capitán, la defensa tuvo un trabajo aceptable, muy firme por abajo y por arriba. Los laterales como siempre pasaron al ataque todo el partido y fueron importantes en la faceta ofensiva y cubrieron muy bien su carril en el ámbito defensivo. El defensor más firme del partido de ayer fue Lisandro Magallán que viene mostrando muy buenas actuaciones. 7 puntos.

Mediocampo: Con Cardona como interior por primera vez en el torneo y sin el jugador que arma juego desde la ausencia de Fernando Gago y Pablo Perez, el equipo de Guillermo tuvo buen manejo de pelota en la mitad de la cancha. Todos los balones pasaron por los pies de Edwin Cardona que manejó los hilos del partido a su antojo y cerró su actuación con un gol de afuera del área con su pierna menos hábil. Nández con su ida y vuelta le brindó una gran frescura al mediocampo, muy importante en la recuperación y en el ataque, asociándose con Jara y Espinoza. Tuvo buenas apariciones y casi convierte un golazo desde afuera del área. ¿Y que se puede decir Barrios que no se haya dicho? Es el alma del mediocampo por la cantidad de balones que recupera. En el partido recuperó muchos balones y hasta se animo a llegar al área rival, gran partido del colombiano. 7 puntos.

Delantera: Con un Cristian Pavón más pensativo y muy rápido, Boca estuvo bien en ataque pero le faltó un poco de precisión en los pases para terminar las jugadas. Cristian Espinoza no puede encontrar su lugar en la cancha. Le cuesta terminar de buena manera las jugadas y se lo nota errático, a pesar de eso colaboró en la marca al igual que Pavón. En su debut como titular en Boca y en la Bombonera, Guido Vadalá cumplió con la cuota de gol del número nueve y tuvo una buena actuación con movimientos interesantes, se ganó la oportunidad de volver a ser titular frente a Estudiantes el próximo domingo. 7 puntos.