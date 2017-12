Guillermo Barros Schelotto: "Es importante ganar el domingo para lo que viene"

Google Plus

Guillermo reveló la importancia de ganar el domingo ante Estudiantes | Foto: TyC Sports

Boca Juniors cerrará su participación de este año en la Superliga el próximo domingo ante Estudiantes de La Plata. En caso de obtener al menos un empate, liderará el torneo en absoluta soledad y Guillermo Barros Schelotto, en una entrevista en TyC Sports, manifestó la importancia del encuentro ante el Pincha.

"Es importante ganar el domingo para lo que viene, sería marcar una diferencia con San Lorenzo y el resto. Va a ser fundamental porque nosotros jugamos la Libertadores y San Lorenzo no. Ahora queremos ganarle a Estudiantes para quedar punteros solos", confesó el Mellizo.

Luego del cierre del año, se vendrá un nuevo mercado de pases y sobre los refuerzos que pueden arribar al club dijo: “Nos reunimos la semana que viene con respecto a los refuerzos. Trataremos de quedarnos con la mayoría. También hay que ver si vendemos, porque hay ofertas y si la lesión de Benedetto merece traer a alguien más, más allá de que está Wanchope”.

"La personalidad y la actitud es una característica que tenemos que considerar a la hora de buscar refuerzos”.

Y si hablamos del mercado de pases, el nombre que suena con mucho énfasis en el club de la ribera es el de Carlos Tevez. Ante la posibilidad de su regreso, el entrenador comentó: "No tengo información más allá de las que maneja el periodismo. Hablamos con Carlos cuando estuvo en Buenos Aires pero no de la posibilidad de que venga, le queda un año en China y tiene que definir si volver o no. Si lo hace, sería una ilusión para nosotros pero es una negociación que desconozco".

El gran objetivo del año que viene será la Copa Libertadores y Guillermo se mostró ilusionado pero con los pies sobre la tierra aclaró: “Nosotros confiamos y trabajamos en poner a Boca todos los días un escalón más arriba pero decir que vamos a ganar la Copa Libertadores es mentir. Sí que la vamos a jugar y que vamos a luchar para dar lo mejor pero es la Copa Libertadores, nos vamos a enfrentar con grandes equipos que son importantes. Por ejemplo en Brasil juegan Gremio, Corinthians, Palmeiras. Sabemos de la exigencia que tiene Boca pero no podemos mentir”.

Por último, Barros Schelotto habló sobre las comparaciones que hay con el ciclo ganador de Carlos Bianchi y ratificó su idea: “Es imposible repetir el ciclo de Bianchi en un club como Boca. Tuvo un montón de logros increíbles, dos copas del mundo, cuatro finales de Libertadores y un montón de torneos locales. El equipo siempre se fue renovando y seguía ganando. Se acertó en todo en ese momento".