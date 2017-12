Google Plus

¿Estará Frank Fabra en 2018? | Foto: Diario Jornada

La práctica matutina que se dio en el Complejo Pedro Pompilio, trajo otro dolor de cabeza para Guillermo Barros Schelotto, ya que Frank Fabra no pudo completar la jornada porque debió retirarse con algunos signos de molestias. Una vez finalizada la misma, el lateral de Boca Juniors dialogó con Radio Cooperativa en el programa Los Más Grandes y llevó tranquilidad a los hinchas acerca de su lesión. Además, habló sobre la victoria del último domingo frente a Arsenal, en la Bombonera y manifestó sus ganas de quedarse en el conjunto de la Ribera, al menos hasta que finalice el Mundial de Rusia 2018.

Hoy, el colombiano no pudo completar el entrenamiento, ya que sufrió una torcedura en el tobillo derecho. “Me lo doblé, pero nada grave", afirmó el defensor, llevando tranquilidad a los hinchas xeneizes y, rápidamente, añadió: "Esperar a mañana y estar muy bien para entrenarse y estar preparado para el próximo partido". "Quiero jugar el último partido del año. Luego, el lunes, me iré con mi familia", comentó debido a la preocupación de estar o no presente frente a Estudiantes el domingo.

El jugador cafetero es uno de los mejores defensores del fútbol argentino y es un jugador muy importante en la línea defensiva de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, está en la mira de Palmeiras para el 2018 y, aunque por ahora no hay nada concreto, desde los pasillos azul y oro creen que no será fácil retenerlo mucho tiempo más. “Tengo tiempo de contrato y lo voy a cumplir", expresó con determinación y agregó: "Ahora estoy enfocado en la lista y en la Libertadores. Después del Mundial se verá lo que podrá pasar. Por ahora mis ganas están en Boca. Si viene algo no creo irme”.

Precisamente, uno de los grandes objetivos del lateral es poder formar parte de la nómina de Néstor Pékerman para el Mundial que se disputará en Rusia el próximo año. El colombiano no dudó en afirmar que su intención es llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo y que para poder lograrlo "no hay mejor lugar que Boca".

Respecto a la actualidad del conjunto comandado por los Mellizos Barros Schelotto, que volvió a la victoria tras dos derrotas consecutivas, Fabra sostuvo: "Se viene muy bien, tuvimos un traspié; pero estamos punteros y hay que tratar de sostenerlo".

Para enfrentar al Pincha el próximo domingo, podrían retornar, tras cumplir su fecha de suspensión, Pablo Pérez y Paolo Goltz, jugadores importantes en el esquema de Guillermo y a quienes Fabra considera "fundamentales". "Pueden entregarle calidad y solidez al equipo", añadió el colombiano, quien a su vez destacó el trabajo realizado por Santiago Vergini ante Arsenal: "Lo hizo muy bien".

Para finalizar, además de su intención por quedarse en el club de la Ribera, dio su opinión sobre jugar en el mítico estadio del Xeneize: "La Bombonera es una de las mejores canchas en las que jugué. Siempre me sigue sorprendiendo".