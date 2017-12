Boca cerró el año siendo puntero

Wilmar Barrios festejando su primer gol oficial en Boca | Foto: Clarín

Un primer tiempo complicado para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto. Por Paolo Goltz ingresó Santiago Vergini, que ya lo había reemplazado contra Arsenal en La Bombonera. Agustín Rossi estuvo muy concentrado en el partido y respondió a todas las jugadas peligrosas.



El equipo de la Ribera no estaba jugando de la mejor manera, su rival notó ese nerviosismo de no poder tener el juego preciso que brindaba Fernando Gago y la ausencia del goleador Darío Benedetto. El Pincha apretó y pudo llegar en varias oportunidades. La jugada más clara, del visitante, fue a los 30 cuando le quedó la pelota a Frank Fabra que desbordó por el lado derecho y tiró un centro al juvenil Guido Vadalá que no pudo meterla.



En el segundo tiempo Boca seguía teniendo problemas defensivos y sus mediocampistas no podían mantener una buena línea de pases. Los de Lucas Bernardi bajaron su rendimiento y no atacaban de la misma manera que en la primera parte.



A los 30 llegó el gol, luego de un rechazo en el área, le quedó el rebote al colombiano que remató, no tan fuerte, y con un desvío del Chapu Braña convirtió el tanto que definió el partido. Ambos presionaban, el encuentro se estaba poniendo caliente, con muchas idas y vueltas. Pero con los 5 minutos agregados por el árbitro y con Mariano Andujar en el área visitante, Estudiantes no pudo empatar y su cierre de año terminó con una derrota.



El último campeón, con esta victoria, terminó la primera parte del campeonato con 30 puntos y se irá al receso siendo el único puntero, sacando una diferencia de tres a San Lorenzo. El próximo objetivo será la Supercopa Argentina frente a River, que aún no se definió cuando se llevará a cabo.