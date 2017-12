Anuario Boca Juniors VAVEL 2017: Nahitan Nández, pura garra charrúa

Google Plus

El joven uruguayo gritando el gol de la victoria en el último Superclásico. Foto: El Diario de la República

En cada mercado de pases, es muy frecuente escuchar que determinado refuerzo "está hecho a la medida de Boca", pero son muy pocos los que logran demostrar en el corto plazo que no les pesa la camiseta, que no los abruma la Bombonera o que no se ven disminuidos ante la presión de jugar un Superclásico, y Nahitan Nández parece ser uno de ellos.

Quizá es muy apresurado decir todo esto del joven uruguayo, por el hecho de que llegó al club de la Ribera hace apenas 6 meses, pero no es tan descabellado teniendo en cuenta su rendimiento y su trayectoria: a los 20 años era capitán de Peñarol, y actualmente con 22 es tenido en cuenta por Tabares como uno de los titulares de la Selección de Uruguay.

Fue fichado por Boca en el mercado de pases de invierno, por una suma de 4 millones de dólares a cambio del 70% de su pase. Teniendo además ofrecimientos de la Fiorentina de Italia y de América de México, el entonces capitán de Peñarol se decidió por el Xeneize. Debutó ante Lanús en la fecha 2 de la Superliga entrando en el segundo tiempo, en la victoria del conjunto de Guillermo Barros Schelotto por 1 a 0. También ingresó en el segundo tiempo del partido ante Godoy Cruz en la Bombonera, en la fecha 3, y logró anotar su primer gol en el club con un fuerte y seco derechazo al ángulo que significó el 4-1 definitivo a favor de Boca.

Hasta entonces venía demostrando que estaba a la altura, pero era difícil encontrarle un lugar en el once titular, ya que competía con Fernando Gago y los consolidados Pablo Pérez y Wilmar Barrios. Sin embargo, el 5 de noviembre pasado, Pintita Gago sufrió la rotura de ligamentos en el partido que la Selección Argentina empató ante Perú en la Bombonera, y quedó descartado por más de 6 meses, lo que le dio la posibilidad a Nández de entrar en el equipo titular, y que hasta ahora viene aprovechando.

Sin dudas, su actuación mas destacada (y seguramente inolvidable) fue en la fecha 8 ante River en el Monumental. El uruguayo jugó un partidazo y le puso la frutilla al postre marcando de volea el gol de la victoria en un momento clave del partido. Con aquel gol, y con cada actuación se ha ido ganando el cariño del hincha que ya lo empieza a ver como un jugador "hecho a la medida del club". Aunque todavía le falta demostrar y le quedan desafíos importantes por delante como la Copa Libertadores 2018 y la Copa del Mundo con su selección.