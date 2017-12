Anuario Boca Juniors VAVEL 2017: Leonardo Jara, el polifuncional

Jara se afirmó en el lateral 'xeneize' y ahora es una fija dentro del once. Foto: Univisión.

Nadie puede dudar que Leonardo Jara desde que llegó a Boca Juniors siempre quiso jugar. El ex Estudiantes había pasado por tantas posiciones que nunca lograba afirmarse en ninguna de ellas, hasta ahora.

El flojo desempeño de Gino Peruzzi por el lateral derecho, llevó a Guillermo Barros Schelotto a probarlo en ese sector. Lugar que Jara conocía de su paso por Estudiantes. Y, el ahora defensor, no desentonó. Su desempeño fue tan bueno que se convirtió en una fija dentro del once y se sintió su ausencia en los últimos encuentros que disputó el Xeneize.

Luego de la caída en el Superclásico, en la Bombonera, uno de los grandes apuntados por los hinchas fue Peruzzi, quien pagó la derrota y se quedó afuera de los once para el siguiente partido. No había un reemplazante natural para el ex Vélez, pero Guillermo se inclinó por Jara, quien ya conocía la posición y siempre le ha traído soluciones en diferentes sectores de la cancha.

El ex Estudiantes se ganó el puesto con buenas actuaciones y, poco a poco, fue naturalizando sus funciones dentro de esta. Para la segunda parte del año, no había dudas quién iba a ser el hombre que ocupe el lateral derecho: Leonardo Jara. El ex Estudiantes solo faltó al último partido de la primera parte de la Superliga, cuando debía enfrentar a su ex equipo, debido a que sufrió un desprendimiento en el aductor medio de la pierna izquierda. Sin embargo, no debió ser operado y se prepara para la pretemporada.

Otro jugador apuesta, que no solo brinda soluciones en diferentes partes del campo de juego, sino que, además, juega simple y sin complicarse demasiado. Sabe que un error puede costar caro y es preferible no arriesgar, más aún ahora que dejó de ser un polifuncional para afirmarse en el lateral.