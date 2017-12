Anuario Boca Juniors VAVEL 2017: Gino Peruzzi, el discutido

Google Plus

Peruzzi no tuvo un gran año y terminó relegado. Foto: Azul y Oro.

Los laterales fueron siempre un problema en cualquier equipo de fútbol. El que suele defender bien, no ataca, y viceversa. El conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto, no quedó afuera de esto. Boca Juniors tuvo varios problemas para encontrar a los hombres indicados que puedan desempeñar esa función. Gino Peruzzi llegó para adueñarse del lateral derecho, pero en este año estuvo muy lejos de lograrlo. De hecho, perdió el puesto en manos de Leonardo Jara y ha manifestado su intención de salir del conjunto de la Ribera.

Comenzó el año siendo titular pero, a su vez, siendo muy discutido por el hincha, quien no veía en Gino un buen defensor para considerarlo titular indiscutido. Sin embargo, no había un reemplazante natural en su puesto, que pudiera pelear con él. Pese a esto, todo cambió tras el Superclásico en el Monumental, que Boca perdió 3-1 a manos de River. Uno de los principales apuntados fue Peruzzi por su flojo desempeño ante el clásico rival. Fue ahí donde el Mellizo Barros Schelotto decidió meter mano en el equipo.

A partir de ese momento, el ex Vélez perdió terreno en la consideración del técnico xeneize y su lugar fue ocupado por Jara, el polifuncional volante que llegó desde Estudiantes de la mano de Rodolfo Arruabarrena. Tan bueno fue el desempeño del ex Pincha en el lateral, que Peruzzi no volvió a jugar hasta el segundo torneo, cuando Jara se lesionó.

Anteriormente, Guillermo quiso darle una nueva oportunidad a Peruzzi de redimirse de su actuación en el Superclásico y, sobre el final del primer torneo, tenía pensado ponerlo de titular. Sin embargo, según los trascendidos, Gino se negó a jugar y esto no cayó nada bien en el cuerpo técnico. El lateral manifestó su deseo de abandonar la Ribera debido a las grandes críticas que sufrió a lo largo del primer semestre. Sin embargo, la falta de ofertas concretas hicieron que el ex Vélez continúe en el club al menos por seis meses.

En la segunda parte del año y luego de que quedara atrás su intención de irse, el surgido del Fortín tuvo una nueva chance a causa de la ausencia de Jara por lesión sobre el final del torneo. Peruzzi jugó un correcto partido, donde no sobresalió, pero cumplió.

Ese fue el año de Peruzzi, de titular indiscutido a ser observado de reojo. Un jugador que, según el propio Jorge Sampaoli, tiene chances de jugar en la Selección Argentina en un futuro. Sin dudas, un jugador que tiene grandes condiciones a la hora de atacar, pero que queda muy expuesto para defender. Un defensor a recuperar, aunque todo parece indicar que su futuro está lejos del conjunto xeneize.