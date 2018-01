Anuario Boca Juniors VAVEL 2017: Walter Bou, falta de gol y ausencia

Google Plus

Bou finalizó el 2017 sin goles en su cuenta personal | Foto: TyC Sports

Tras un final de 2016 increíble donde le anotó goles a San Lorenzo, Racing Club y River Plate en la famosa seguidilla de clásicos, Walter Bou se transformaba en un delantero importante para el equipo de Guillermo Barros Schelotto ya que la lesión de Darío Benedetto ante el Ciclón le abría una gran puerta al ex jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Estas grandes apariciones frente a los equipos grandes derivaban a la incógnita por la titularidad en los primeros partidos oficiales del 2017. En la pretemporada, la Panterita seguía demostrando su buen nivel, su presente era fantástico y era uno de los puntos más altos del equipo en esta serie de amistosos. Sin embargo, para el encuentro ante Banfield, Guillermo depositó la confianza en Benedetto que se recuperaba de su lesión.

A partir de ese momento, el Pipa no paró de marcar goles y fue la figura de ese Boca campeón. Como resultado de los grandes partidos que realizaba el ex América de México, a Walter le tocó participar la segunda parte del campeonato desde el banco de suplentes. Estuvo en 13 partidos del torneo pero en casi todos no superaba los 25 minutos de juego salvo en alguna que otra ocasión como el clásico ante River Plate en la fecha 24.

Después de la finalización del torneo, algunos clubes se interesaron por el joven delantero. Una de las instituciones que se comunicó fue Racing Club para que Walter ocupe el lugar que su hermano Gustavo había dejado en la Academia pero finalmente se quedó en el Xeneize. Con la presencia de Benedetto y él, varios delanteros emigraron hacia otros clubes en busca de continuidad como Andrés Chávez y Marcelo Torres.

En el comienzo del segundo semestre, las lesiones lo alejaron a Bou de las canchas y Guillermo tuvo que improvisar ya que no contaba con otros delanteros. Por ejemplo, en el amistoso ante River que se dio en San Juan mandó a la cancha como centrodelantero a Junior Benítez.

Una vez recuperado, los minutos aparecían para el delantero pero fueron muy pocos a comparación de la primera parte del año. Hasta que en el tramo final de la Superliga, Darío Benedetto tuvo la rotura de ligamentos en el partido ante Racing. Esto llevaba a que los últimos cotejos del año serían para Walter Bou como su reemplazante natural que hasta ese momento había disputado solamente 352 minutos y además nunca había sido titular.

Cuando todo estaba listo para la reaparición de la Panterita, una nueva lesión lo volvió a marginar de las canchas. El karma de las lesiones volvió a presentarse para el delantero y esto le dejó la chance a Guido Vadalá quien anotó un gol ante Arsenal de Sarandí. El 2017 no fue muy bueno para Walter y ahora se complica aún más el panorama con la llegada de Wanchope Ábila. ¿Qué pasará con Bou?