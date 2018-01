Boca empezó la pretemporada y la situación de Carlos Tévez avanza

Google Plus

Tras varias negociaciones, en España, entre el abogado enviado por Adrián Ruocco, representante del Apache y mediadores del Shanghai Shenhua, la novela entre el delantero y Boca avanza cada vez más y podría terminar con un final feliz. Carlitos está en Argentina disfrutando sus vacaciones y entrenando doble turno por su cuenta. El deseo del jugador es jugar la Copa Libertadores 2018 con el club de sus amores, pero todavía no está desvinculado del conjunto chino.

El tema está demorado porque hay mucho dinero en juego, Tévez debería dimitir a una parte del contrato de USS 40 millones que todavía no le han pagado. El vínculo es hasta finales de 2018 y los chinos quieren recuperar algo de lo que pagaron al Xeneize por el pase. Boca no se metió en los convenios porque la cláusula especial, que tenía de seis millones, ya no tiene validez y ahora exigen 20 millones de dólares por el argentino.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, comenzaron la pretemporada en Cardales y el Mellizo está a la espera del Jugador del pueblo. Aunque los dirigentes del club de la ribera miran desde afuera, están al tanto de la situación y si llega a darse la desvinculación ya tienen preparado el contrato que será hasta diciembre de 2019.

El conjunto azul y oro , por el momento tiene 3 refuerzos: Julio Buffarini, Emmanuel Más y Ramón Abila, amigo del ex Juventus. Wanchope en el hotel no tiene acompañante de habitación, con lo que ilusiona a los hinchas la vuelta de Carlitos al equipo de la Ribera.