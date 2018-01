Oficialmente presentados

Google Plus

Los dos nuevos refuerzos del Xeneize | Foto: Prensa Boca Juniors

La pretemporada de Boca Juniors sigue su curso en Cardales con algunas noticias nuevas como la incorporación de Cristian Pavón a los entrenamientos. Además, este mediodía la jornada continuó con la presentación formal de Julio Buffarini y Ramón Ábila, dos de los refuerzos, acompañado del presidente Daniel Angelici.

El delantero brindó sus primeras palabras como nuevo jugador del Xeneize y manifestó: "Estoy contento de estar de este lado, es un sueño cumplido. Era un objetivo y ahora hay que vivir las 24 horas para este club, creo estar preparado. Este club con tanta historia, te obliga a estar bien, a pelear por todo y demostrar en la cancha".

Otro de los jugadores que puede arribar en los próximos días es Carlos Tevez y Wanchope fue consultado sobre esto debido a su amistad con el Apache: "Es un amigo. Todo el mundo sabe que es mi ídolo y es un sueño jugar con él, pero yo no decido eso. Ojalá se dé todo para que pueda venir".

El cordobés, por su lado, habló de la importancia de jugar la Copa Libertadores: “Es una alegría muy grande, todos sabemos lo que significa Boca. Tenemos la obligación de pelear todas las competencias que hay por delante, hay que ir objetivo a objetivo no hay que pensar más allá”.

Luego, agregó: “Siempre tuve claro lo que quería, lo que pasó con San Lorenzo queda en el pasado tampoco pienso en el partido que se viene en el Nuevo Gasómetro. Traté de no hablar porque me quiero enfocar en este club. Para estar en la Selección, tengo que estar bien en Boca, tendré que hacer una buena pretemporada y hacer las cosas bien cuando me toque jugar”.

Por el lado de la máxima autoridad xeneize, también manifestó todos los objetivos que tiene el club en el 2018: "Queremos seguir punteros en la Superliga, como en el último año, y poder darle una alegría al hincha de Boca. También tenemos la Copa Libertadores que es el gran objetivo del club y el 14 de marzo nos jugamos una gran final”.