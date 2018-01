Emmanuel Más: "Es hermoso estar en Boca"

Google Plus

Emmanuel manifestó la intención de volver a ganar la Copa Libertadores | Foto: Prensa Boca Juniors

Boca Juniors sigue con la pretemporada en Cardales y con algunas caras nuevas que se fueron incorporando hace unos días. Uno de ellos es Emmanuel Más quien fue presentado de manera oficial este mediodía junto a Carlos Tevez que cumple su tercer ciclo en el club. Ambos estuvieron presentes junto a Daniel Angelici y brindaron una conferencia de prensa.

El ex jugador de San Martín de San Juan manifestó su alegría por el traspaso al conjunto xeneize en sus primeras declaraciones como jugador de Boca: "Es hermoso estar en Boca. Vestir los colores azul y oro es el sueño de cuando sos chico. Era una chance que no la podía desaprovechar por lo que significa el club, estoy muy agradecido al presidente y al club también. Apenas me llamaron, fue una sensación hermosa. Un sueño hecho realidad".

El defensor también dio a conocer su ilusión por vestir una vez más la camiseta de la Selección Argentina y estar presente en Rusia: "También me ilusiona jugar con la Selección. Tengo que hacer las cosas bien en el club y sueño con jugar el Mundial. Si yo puedo dar todo en Boca me van a estar mirando de la Selección, sueño con jugar un Mundial y ojalá que así sea".

"Siempre que Boca juegue la Copa es favorito. De chiquito veía cuando el club la jugaba y tenía la sensación de que la iba a ganar. Volver a jugarla y con la camiseta de Boca es algo muy lindo, algo que voy a disfrutar en todo momento. Sueño con salir campeón que es el objetivo desde que me avisaron que estaba muy cerca de darse mi llegada", confesó Emmanuel.

El jugador de 28 años ya sabe lo que es la Libertadores y la obtuvo en 2014 cuando jugaba para San Lorenzo. En esta ocasión, la disputará con otros colores acompañado de un viejo conocido como Julio Buffarini y cerró: "Los que la ganamos sabemos lo que significa, es un torneo muy difícil, no sé si es un plus pero es experiencia. Con Buffarini sabemos lo que es y ojalá se vuelva a repetir".