Carlos Tevez: "Vuelvo a Boca para ganar la Libertadores"

El 'Apache' utilizará la '32' como lo hizo en Manchester | Foto: AFP

Boca Juniors transita un gran presente a nivel de competiciones y este año tiene más objetivos por los que luchar. En este mercado de pases arribaron varios jugadores y la gran noticia de estos últimos días fue el retorno de Carlos Tevez al Xeneize. Este mediodía, el Apache fue presentado oficialmente junto a Emmanuel Más, otro de los refuerzos.

Estos dos nuevos jugadores estuvieron acompañados por el presidente Daniel Angelici y en la conferencia de prensa que se dio, Carlitos dialogó sobre su regreso al club: “Extrañaba la adrenalina antes de salir a jugar, ese cosquilleo que te pasa por el cuerpo antes de salir a la cancha. Esa sensación en el túnel antes de salir a la Bombonera. Volver a sentir esto por dentro es único y estoy muy contento por eso”.

"Por lo que hablé con Guillermo, la idea es arrancar como habíamos terminado en su momento. Vamos a practicarlo en estas semanas y empezaremos con este nuevo esquema que puede cambiar un poco”

Además, el ex Manchester United y Juventus manifestó los motivos de su vuelta a Boca: "Vuelvo a Boca para ganar la Libertadores. Me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar. Quiero disfrutar estos dos años que firmé con Boca, es lo último que me queda. Quiero disfrutar de mis compañeros y del fútbol, después veré si me da o no la nafta para seguir, si tengo ganas o no".

El segundo ciclo del Apache en el Xeneize culminó con su cuestionada partida al Shanghai Shenhua. Con un nuevo ciclo en el club de la ribera, habló sobre la relación con el hincha: “La gente me trata igual, me piden fotos o me aplauden. Yo siento que la gente me sigue demostrando amor y cariño. Siento lo mismo que cuando volví la última vez, el cariño lo sigo sintiendo y eso me da mucha fuerza”.

Luego, agregó: "Tengo que hablar dentro de la cancha, no tengo por que dar explicaciones. Boca no tuvo que poner nada para que vuelva, como en su momento gané, también perdí para volver. A la gente que no le gustó que me vaya, va a ver mi compromiso con el club que sigue siendo el mismo y voy a hacer que cambie de opinión".

Todavía no hay una fecha estipulada para su primer partido con el Xeneize pero el propio Tevez manifestó: “Si estoy para jugar lo decidirá el técnico. Físicamente estoy muy bien, me venía preparando. Es una decisión del técnico, yo estoy preparado para cuando me toque”.