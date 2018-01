Guillermo Barros Schelotto: "Sabemos que el hincha quiere ganar todo, pero tenemos que ser claros e ir paso a paso"

Google Plus

Guillermo se mostró satisfecho por el plantel que tiene para este año | Foto: Luciano Thieberger

La pretemporada de Boca Juniors continúa con su desarrollo en Cardales y los primeros partidos ya se acercan para el club de la ribera. El domingo enfrentará en Mendoza a Godoy Cruz y Guillermo Barros Schelotto parece tener todo listo para el cotejo ante el Tomba. Este mediodía, el entrenador brindó su primera conferencia del año y se refirió a varios temas.

Con varios amistosos a la vista, el dt manifestó que apostará a la rotación: "Estamos pensando en terminar bien hoy para mañana a la mañana definir el equipo que va a jugar con Godoy Cruz. Hay algunos jugadores que vamos a cuidar y que vamos a utilizar contra Aldosivi o River, seguramente sea un once con algunos cambios con respecto al equipo que venía jugando".

"Estamos contentos con el plantel que tenemos, creo que se ha jerarquizado. Tenemos las aspiraciones de repetir lo que hemos hecho, seguir en la pelea, sumándole el aporte que nos pueden dar Mas, Buffarini, Tevez y su experiencia, los goles de Wanchope", manifestó el entrenador xeneize.

Con muchas competencias por delante, Boca tendrá muchos objetivos y uno de ellos es la obtención de la Copa Libertadores. Ante esta situación, comentó: "Tenemos que tratar de que la emoción no nos cierre los caminos y que aparezca la inteligencia, no podemos actuar a través del sentimiento. Sabemos que el hincha quiere ganar todo porque Boca es eso, pero nosotros tenemos que ser claros e ir paso a paso y el primero es ganarle a Colón".

Pero así como se presentan algunas cosas favorables, el Mellizo tiene algunas incógnitas por el armado del equipo ya que cuenta con un gran número de jugadores. "Boca tiene un plantel muy parejo, de jerarquía y con grandes jugadores. Hay una paridad muy grande entre los titulares y suplentes. Eso le pasa hoy a los mejores equipos de Europa como Barcelona o Real Madrid. El año pasado se vio esa paridad, jugaba Peruzzi o Jara y Silva o Fabra y el equipo no cambiaba", confesó.

Una de las cuestiones que no termina de resolverse es la negociación por Gustavo Gomez y el entrenador manifestó la importancia de la llegada del jugador: "Jugadores de nivel y de calidad como Gustavo Gómez siempre me interesan. Sumarlos a Boca es sumar jerarquía pero desconozco como es su situación. Hablé hace unos meses con él pero no volví a hacerlo ahora".

Al igual que Gómez, Ricardo Centurión fue otro de los jugadores que fue nombrado en este mercado de pases. Con respecto a ello, Guillermo opinó: "Centurión es un jugador de calidad que entró rápido en el corazón de Boca, pero es verdad lo que dijo, el está en un momento de su vida que lo mejor que le puede pasar es seguir jugando en Europa".

Por último, habló sobre el presente de Carlos Tevez y su posición dentro del campo de juego: “Creo que puede jugar tanto de 9 como ser el segunda punta, es un jugador que se adapta y en cualquiera de las dos posiciones rinde. Carlitos está muy bien, en lo físico aguantó bien la pretemporada, trabajó a la par de los compañeros, y en lo futbolístico este tipo de jugadores se adapta rápido. Estamos trabajando en ver cuál es la posición que mejor le conviene al equipo, lo iremos viendo en estos partidos".