A la carga por Gaitán

Foto: Diario Ámbito

Los días pasan y el nombre de Nicolas Gaitán toma cada vez más fuerza en el Mundo Boca. Descartada la llegada de Ricardo Centurión (firmó por 4 años para Racing) y acercándose el cierre del mercado de pases europeo, Boca apreta el acelerador para repatriar al delantero de cara a la continuación de la Superliga y el comienzo de la Copa Libertadores.

La actualidad de Gaitán lo sitúa en el Atlético Madrid donde no logró afianzarse y sabe que no será tenido en cuenta por el “Cholo” Simeone. Es por eso que Boca siguió de cerca la posibilidad de su regreso con una estrategia: esperar. Los dirigentes xeneizes sabían que el jugador veía con buenos ojos volver a Argentina, pero debían esperar que no aparezca una oferta seductora tanto para el club español como para el jugador.

Debido a la gran inversión que hizo Atlético Madrid por Gaitán (25 millones de euros), el club “Colchonero” busca recuperar parte de lo invertido es por eso que Boca está dispuesto a pagar siete millones de dólares a cambio del 50% del pase del jugador de 29 años. Aún así, desde el club Xeneize esperan un guiño de Gaitán para concretar lo antes posible su contratación: resignar dinero de su salario. Boca no podría afrontar el sueldo “europeo” que tiene el jugador, por lo cual el mismo debería resignar dinero para que se efectúe su regreso al fútbol argentino.

El volante devenido en delantero surgió de las inferiores del club donde debutó en 2008 de la mano de Carlos Ischia, en la victoria de Boca ante Arsenal por 3 a 1 y ese mismo año se consagró campeón del Torneo Apertura 2008. Entre partidos oficiales y amistosos vistió 93 veces la camiseta Xeneize y marcó 13 goles.