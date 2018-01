Guillermo Barros Schelotto: "Estamos punteros hace un año y queremos volver a salir campeones"

Google Plus

El entrenador confesó que uno de los objetivos es volver a dar la vuelta olímpica | Foto: Fotobaires

Esta semana fue particular para Boca Juniors ya que el club se vio envuelto en un hecho extrafutbolístico donde fueron protagonistas dos jugadores colombianos. Agregado a esto, también se disputaron amistosos y algunos traspasos que no llegaron a buen puerto. Sobre todos estos temas, Guillermo Barros Schelotto dialogó con la prensa.

En relación al hecho que sucedió con Edwin Cardona y Wilmar Barrios, el Mellizo opinó: "Esperaremos el dictamen de la Justicia y después determinaremos qué hacer en conjunto con la dirigencia. La situación fue incómoda porque no sabíamos qué había pasado y eso no nos permitía seguir entrenando normalmente. Ahora si vuelven tendrán que estar al 100 por ciento porque están en Boca".

Para el partido del domingo ante River Plate, Barros Schelotto pondría en cancha un equipo alternativo ya que el próximo objetivo más cercano es el encuentro ante Colón y el dt lo plasmó en sus declaraciones: "Nosotros analizamos más allá de jugar contra River. El sábado 27 con Colón empieza lo importante. Estamos punteros hace un año y queremos volver a ser campeones. El del domingo es un clásico que tanto la gente como nosotros queremos ganar pero lo que sentiremos en caso de una victoria o una derrota sobre River no será igual que durante el torneo local contra Colón, ya que el clásico es un partido preparatorio para el campeonato".

Otro de los temas que involucró al club fue Ricardo Centurión y su posible retorno. Sin embargo, el ex San Pablo fue adquirido por Racing y sobre esta transferencia, Guillermo dijo: “No volví a hablar con Ricardo después que se fue a Racing pero entiendo que se les hizo más fácil porque eran dueño de un porcentaje del pase. Le deseo lo mejor, tengo una relación de mucho afecto pero ahora estamos en veredas opuestas".

Además de estos hechos, en los últimos días Marcelo Gallardo polemizó con algunas declaraciones sobre Mauricio Macri y Chiqui Tapia y la relación de ellos dos con el club de la ribera. "Es difícil entender por qué lo dijo, no vi la nota, ni sé el contexto en que lo dijo. Es un gran entrenador, le ha ido bien y el domingo nos enfrentamos. No soy quien para juzgarlo, tengo gran relación con él. Los partidos se ganan o pierden en la cancha, no creo que haya nada extrafutbolístico", manifestó el entrenador.