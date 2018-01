Tevez: "Nosotros estamos pensando en ganar la séptima, no la cuarta"

Google Plus

El sábado no estarán Pablo Pérez y Fernando Gago, ¿Carlitos será el capitán? | Foto: Clarín

Boca Juniors tendrá su primer partido oficial el sábado por la noche ante Colón de Santa Fe y querrá afianzarse en la cima de la tabla de posiciones. Uno de los posibles titulares para ese cotejo es Carlos Tevez quien reaparecerá en La Bombonera ante el Sabalero, el mismo rival cuando marcó su adiós en el 2016.

En una entrevista con ESPN, el Apache hizo referencia a este partido y la importancia que tiene: "Los que nos siguen en el campeonato son Colón y San Lorenzo, esos partidos van a ser clave para lo que viene. Nosotros tenemos que pensar en los que tenemos cerca, no en River que está lejos".

Justamente, otra de sus declaraciones hizo referencia al rival eterno y la Supercopa que se disputará en marzo pero con algunas chicanas sobre las Libertadores que obtuvo el club: "Ese día tenemos que estar al 100 por ciento, es importante ganar, creo que la gente pone esa final igual o más alto que la Libertadores. Nosotros estamos pensando en ganar la séptima, no la cuarta, esa es la diferencia que hay entre Boca y River. Llegar a la semifinal y quedarse afuera, como pasó en el 2016 no sirve, tenés que ganarla".

Para el próximo encuentro, en el once titular estarán alrededor de cuatro jugadores que no dijeron presente en el último Superclásico. Sobre esto, Carlitos manifestó: "Es verdad que no se vio un equipo que funcionara bien, pero nos faltaban 4 o 5 titulares que son fundamentales. Es difícil, antes se sabía quiénes iban a jugar en cada fecha y hoy casi medio equipo es diferente, hay que trabajar".

El ex Manchester City y Juventus pudo sumar algunos minutos en el verano ante Aldosivi y River. "Estoy contento porque pude jugar y moverme sin dolores musculares. El sábado ya no hay excusas, tengo que estar al 100 por ciento. Estoy trabajando para que vean al mejor Tevez, me estoy preparando para lograr mi mejor versión porque quiero ganar la Libertadores", cerró.