Barros Schelotto: "Ganamos bien pero podría ser más amplio el resultado"

El entrenador destacó los rendimientos individuales ante el equipo santafesino | Foto: Diario Popular

En la reanudación de la Superliga, Boca Juniors venció por 2-0 a Colón de Santa Fe en La Bombonera con goles de Cristian Pavón y Nahitan Nández. De esta manera, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se consolidó en la cima del torneo y estiró la diferencia a seis puntos con respecto a sus perseguidores.

El entrenador xeneize habló en conferencia de prensa y analizó el encuentro ante el Sabalero: “Ganamos bien pero podría haber sido más amplio en el resultado. Creo que tuvimos seis o siete arranques en velocidad que podrían haber terminado en gol y el resultado podría haber sido más amplio, en el primer tiempo se vio un juego colectivo en los primeros 20 minutos con mucho toque. Desde lo individual, todos tuvieron buenos rendimientos".

En esta ocasión, el Xeneize pudo utilizar en la formación a los tres colombianos que estuvieron envueltos en un hecho extrafutbolístico. Sobre ello comentó: "Todos saben el problema que tuvimos en el verano con algunos jugadores, que no pudimos usar en el verano y tuvimos que probar a otros, además de cosas colectivas. Hoy pudimos usar a los colombianos que no estuvieron en el verano, obviamente se cansaron y no llegaron bien al minuto 90 pero en lo individual dieron buenas cosas".

Además, en este partido sucedió el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera: “Lo vi bien, muchos criticaron su posición de nueve pero hoy en ese lugar, metió un pase gol. Lo vi enchufado, estuvo mucho tiempo sin jugar, va a seguir creciendo y adaptándose al fútbol argentino. Estuvo en China sin jugar, le va a costar pero hizo un buen partido. Todos confiamos en que irá mejorando poco a poco", cerró el Mellizo.