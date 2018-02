Guillermo Barros Schelotto: "Dejamos pasar una buena oportunidad para escaparnos"

Google Plus

Guillermo manifestó que se valorará el punto si vencen a Temperley en la próxima fecha | Foto: Fernando Massobrio

Boca Juniors empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain y no pudo estirar la ventaja en la tabla de posiciones. En un partido que tuvo varias polémicas entre jugadas dudosas y dos expulsiones para el conjunto local, Guillermo Barros Schelotto habló sobre estos hechos que se dieron en el Nuevo Gasómetro.

"Fue un partido muy parejo. Me queda la sensación de que dejamos pasar una buena oportunidad para escaparnos, pero debo reconocer la buena defensa del rival. No dañamos como podemos hacerlo, nos faltó algo más de algunas individualidades. Nunca nos desesperamos, el querer ganar no nos llevó a equivocarnos y pudimos ser inteligentes en defensiva", analizó el entrenador xeneize.

Continuando con la línea del análisis, el Mellizo agregó: "Manejamos la pelota, estábamos encima de San Lorenzo y solo nos faltó marcar la diferencia en el área. Por la posición que ocupamos y la calidad de nuestros futbolistas debiéramos haber tenido más situaciones de gol".

En un partido donde tuvo sus polémicas, las expulsiones y el clima en el estadio por los regresos de Mas y Buffarini, Barros Schelotto dio su opinión y citó al entrenador Marcelo Gallardo: "Cada vez que Boca juega de visitante, el clima es hostil y hay un límite, pero nosotros también estaremos con la guardia alta”.

A pesar de las polémicas que sucedieron, el dt no quiso hablar de forma puntual sobre la actuación de Silvio Trucco: “Confío siempre en el arbitraje, la discusión de si fue penal o si fue expulsión se termina cuando termina el partido. Los árbitros me conocen, no soy quién para fiscalizar lo que hace el árbitro. Yo analizo mi juego y el del rival, a veces te favorecen y a veces te perjudican".

“Ojalá lleguemos con esta distancia al final del torneo. No importa cuántos puntos, vamos por buen camino pero nos queda mucho recorrido. Todos los partidos de visitante van a ser durísimos y de local hay que ganar. Nos quedan 13 fechas", cerró Guillermo.