Barros Schelotto: "Los rivales no son mejores que nosotros, ninguno nos ha superado"

Boca Juniors sigue con su récord por torneos locales como líder hace más de 400 días y se consolida en la cima de la Superliga. En la noche de ayer, el Xeneize venció por la mínima diferencia a Banfield en el Florencio Sola con el gol de Carlos Tevez. Tras la victoria ante el Taladro, Guillermo Barros Schelotto habló con la prensa y analizó el partido.

El entrenador no se mostró conforme con el juego que plasmó su equipo ante los dirigidos por Julio César Falcioni y comentó: "Va a tener un límite esto de ganar jugando así, con algún rival que juegue mejor y nos gane pero los rivales no son mejores que nosotros, ninguno nos ha superado. Hay que tener en cuenta que el rival se dedica más a que nosotros no juguemos, no es una excusa, tenemos que lograr superar con nuestras armas”.

Además, Guillermo destacó la labor defensiva y el trabajo que realizó el ‘Apache’ como centrodelantero: "Defensivamente tuvimos orden y nos llegaron una vez, la segunda jugada más clara es nuestra. Y cuando nosotros lo hicimos marcamos a través de Tevez, él puede jugar de nueve o más atrás porque es su posición y ayer volvió a marcar como contra San Lorenzo".

A pesar que el rival haya jugado su partido con una formación alternativa, Barros Schelotto destacó el trabajo de Banfield: "Sumamos tres puntos para seguir estando a distancia, pero no hicimos un gran partido. Nos igualaron el partido corriendo, marcando y metiendo, nos costó mucho pasar de mitad de cancha hacia el área con pelota dominada. No me sorprendió lo que hizo Banfield. Lo había visto jugar contra Talleres, contra Atlético, y sabía que iba a ser un partido trabado".

La diferencia con sus perseguidores es de 9 puntos, sin embargo, el Mellizo indicó que todavía el torneo no está asegurado: "Faltan 11 partidos, tenemos partidos bravos y los rivales también. No quiero especular, quiero salir a ganar cuando nos toque y mantener la punta hasta el final. Después, cuando llegue la Libertadores veremos si rotamos".